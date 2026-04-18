McLaren-teambaas Andrea Stella denkt wel te weten waarom Giapiero Lambiase na 2027 Red Bull inruilt voor zijn team. Volgens de Italiaan is de overstap van de vaste race-engineer van Max Verstappen bewijs hoe aantrekkelijk McLaren is geworden voor ‘de beste talenten in de Formule 1’: “Ik ben ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan zijn beslissing om zich bij ons aan te sluiten”.

Vorig week werd de Formule 1-wereld opgeschud door het nieuws dat Gianpiero Lambiase, al jarenlang de vaste race-engineer van Max Verstappen, na 2027 Red Bull inruilt voor McLaren. De Brits-Italiaanse ingenieur wordt dan de nieuwe Chief Racing Officer bij de papaja’s. Teambaas Andrea Stella legt uit waarom ‘GP’ heeft gekozen om zich bij de Britse wereldkampioenen te voegen.

Lambiase’s keuze voor McLaren

“De komst van Gianpiero zal het team op de lange termijn een schat aan expertise en potentieel opleveren”, steekt de teambaas van wal, op de officiële McLaren-website. “Tegelijkertijd is het een verdere bevestiging van hoe aantrekkelijk McLaren is geworden voor de beste talenten in de Formule 1. Deze geloofwaardigheid die we hebben opgebouwd, is het resultaat van het harde werk van alle mannen en vrouwen die de afgelopen jaren bij McLaren hebben gewerkt om een cultuur te creëren waarin mensen kunnen groeien en bijdragen aan het gemeenschappelijke doel, in een gezonde en prettige omgeving.”

“Naast de resultaten van McLaren op het circuit en de teamfilosofie die van buitenaf op de juiste manier wordt waargenomen”, vervolgt Stella, “ben ik ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan Gianpiero’s beslissing om zich bij ons aan te sluiten”.

De McLaren-teambaas licht ook verder toe wat precies de taak wordt van Lambiase binnen McLaren. “De komst van Gianpiero is de klassieke kers op de taart die nu al alle juiste ingrediënten bevat”, aldus de Italiaan. “Voor mij zal hij een belangrijke steunpilaar zijn in de rol van Chief Racing Officer, een functie die ik momenteel naast mijn rol als teambaas bekleed.”

