McLaren rijdt tijdens de aankomende GP van Monaco zijn duizendste Grand Prix in de Formule 1. Zestig jaar geleden kwam Bruce McLaren voor het eerst in actie onder zijn eigen racevlag, toevalligerwijs ook tijdens een raceweekend in het prinsdom. De huidige line-up, bestaande uit wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri, kijkt ernaar uit om het team tijdens deze mijlpaal te vertegenwoordigen. McLaren verschijnt daarbij met een speciale livery aan de start.

“Het is een heel bijzonder weekend voor ons, want we vieren zo’n ongelooflijke mijlpaal”, liet een enthousiaste Norris weten. “De livery ziet er fantastisch uit, en waar kun je dit beter vieren dan tijdens een van de meest iconische races op de kalender, op de plek waar het team zijn eerste Grand Prix reed? Ik ben er enorm trots op dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan de rijke geschiedenis van McLaren.”

Een voorrecht

In acht seizoenen heeft Norris duidelijk zijn stempel gedrukt op de Britse renstal. Sinds vorig jaar is hij de McLaren-coureur met de meeste Grands Prix achter zijn naam. Bovendien werd hij de achtste wereldkampioen van het team en hielp hij de papaja’s aan nog eens twee constructeurstitels. “McLaren is een team waar ik als kind tegenop keek en het is een voorrecht om de mannen en vrouwen die dit team vormen te vertegenwoordigen tijdens hun duizendste Grand Prix”, besloot hij.

Teamgenoot Oscar Piastri heeft inmiddels 73 Grands Prix voor het team uit Woking verreden en was, net als Norris, medeverantwoordelijk voor de laatste twee constructeurstitels. Ook hij kijkt uit naar de bijzondere mijlpaal in Monaco. “Ik ben ontzettend blij dat we met deze speciale kleurstelling de baan op gaan”, vulde hij aan. “Duizend Grands Prix is een enorme prestatie voor het team en het is een voorrecht om McLaren bij deze gelegenheid te mogen vertegenwoordigen. De auto ziet er fantastisch uit en het voelt passend dat deze viering plaatsvindt op de plek waar het team zestig jaar geleden voor het eerst aan een WK-race deelnam. We zullen er alles aan doen om dit weekend een trofee mee naar huis te nemen en deze mijlpaal op passende wijze te vieren. Op naar nog eens duizend – ik kijk ernaar uit om nog vele jaren voor McLaren te racen.”

