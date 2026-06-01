Franz Tost vindt Max Verstappen nog altijd de beste coureur op de huidige F1-grid. De Nederlander verloor vorig jaar de titel aan Lando Norris, maar is volgens de Oostenrijker nog steeds de meest complete en geduchte rijder van het veld. Toch ziet de voormalig teambaas ook veel potentie in Kimi Antonelli, de Mercedes-revelatie die anno 2026 aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Daarnaast heeft hij lovende woorden over voor Norris, Oscar Piastri en Charles Leclerc.

Franz Tost, die van 2006 tot eind 2023 teambaas was van Racing Bulls – voorheen Toro Rosso en AlphaTauri – was onlangs te gast in de 15 Love – der Business Podcast. Daar werd hem gevraagd naar de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1. Voor Tost is er echter maar één coureur die er écht bovenuit steekt. “Verstappen is op dit moment de beste coureur in de Formule 1”, stelde hij. “Dat is heel duidelijk. Maar ik moet zeggen dat Kimi Antonelli het geweldig doet, echt indrukwekkend. Daarna volgen Oscar Piastri en Lando Norris, met Charles Leclerc daar vlak achter.”

Antonelli maakt indruk

“Max Verstappen is simpelweg de beste”, lichtte Tost toe, die tijdens zijn F1-loopbaan nauw samenwerkte met de Nederlander. Toen een piepjonge Verstappen zijn debuut maakte bij het toenmalige Toro Rosso, stond hij onder de hoede van de Oostenrijker. Inmiddels dient zich echter een nieuwe ster aan: de 19-jarige Kimi Antonelli won de laatste vier Grands Prix op rij en heeft een flinke voorsprong opgebouwd in het kampioenschap.

“Antonelli heeft in deze eerste races van het seizoen een sensationele indruk achtergelaten, zeker gezien zijn beperkte ervaring”, gaf Tost toe. “De manier waarop hij rijdt, met zoveel rust en overzicht, is indrukwekkend. Hij behoort nu al tot de nieuwe supersterren van de Formule 1. Daarnaast blinken Norris en Piastri natuurlijk ook uit.” De twee McLaren-coureurs vochten vorig jaar een intens titelduel uit, waarin Norris uiteindelijk aan het langste eind trok. Tot slot had Tost ook oog voor Leclerc, al jarenlang dé hoop van Ferrari. “Leclerc staat iets verder achter, omdat hij niet altijd constant presteert. Soms rijdt hij races waarin hij sensationeel snel is, en soms zit hij er net wat naast.”

