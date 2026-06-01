Kimi Antonelli viel – nadat hij de laatste vier Grands Prix op rij won – dit weekend opnieuw in de prijzen: de Italiaan kreeg de Lorenzo Bandini-trofee uitgereikt. Die prestigieuze prijs wordt doorgaans toegekend aan Formule 1-coureurs, niet alleen voor hun prestaties op het circuit, maar ook voor hun houding buiten de baan. Onder anderen Max Verstappen en Lewis Hamilton gingen Antonelli al voor; zij wonnen de trofee respectievelijk in 2016 en 2009.

De prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats in Brisighella, in het hart van de Italiaanse regio Emilia-Romagna. Antonelli maakte voor de gelegenheid een kleine roadtrip door het glooiende landschap in de Mercedes-AMG GT3 van zijn vader. De festiviteiten begonnen in Imola, waarna hij doorreed naar een menigte fans op het Piazza del Popolo in Faenza. Vervolgens zette de 19-jarige coureur koers richting Brisighella, de geboorteplaats van Lorenzo Bandini, waar hij op Piazza Marconi de 33e Trofeo Bandini in ontvangst mocht nemen.

‘Enorme eer’

“Het is een enorme eer om deel uit te maken van dit evenement en zo’n bijzondere prijs in ontvangst te mogen nemen”, reageerde Antonelli op het podium. “Dat ik hier vandaag ben, omringd door zoveel steun en positiviteit, maakt dit moment nog specialer. Dit is een ervaring die ik nooit zal vergeten en ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit met jullie allemaal mag delen. Ik wil deze trofee opdragen aan mijn familie, mijn fantastische team en iedereen die mij tijdens deze reis heeft gesteund. Jullie aanmoediging en vertrouwen hebben het verschil gemaakt, en daar ben ik enorm dankbaar voor.”

LEES OOK: Tijdschema GP Monaco: Zo laat beginnen de sessies

Een jury van twaalf autosportjournalisten en voormalige Formule 1-teamleden bepaalt wie de Lorenzo Bandini-trofee ontvangt. De prijs wordt doorgaans toegekend aan coureurs die blijk geven van een sterke persoonlijkheid, een professionele houding en uitzonderlijke racekwaliteiten. De trofee is uiteraard vernoemd naar Formule 1-coureur Lorenzo Bandini. De Italiaan reed tussen 1962 en 1967 in totaal 42 Grands Prix. Eén keer won hij een race en acht keer eindigde hij op het podium. In 1967 overleed hij aan de gevolgen van een zware crash tijdens de GP van Monaco.

🇮🇹 Godendosi il momento 🇮🇹



🇬🇧 Taking it all in 🇬🇧 pic.twitter.com/vc2DHpGGcS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 30, 2026

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.