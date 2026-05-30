Oud-Haas-teambaas Günther Steiner neemt zijn petje af voor Toto Wolff. De tegenwoordige analist prijst de Mercedes-teambaas voor hoe hij zijn coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli liet racen in Canada, ook al vochten de twee tegen elkaar ‘alsof ze tegen een ander team raceten’. Steiner verwacht voorlopig ook nog wel meer spektakel op het circuit dankzij de Mercedes-coureurs: ‘Ik ben er vrij zeker van dat we dit tot de zomerstop zullen zien’.

De GP Canada was een spannende race voor met name Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker moest toezien hoe zijn coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli op het scherpst van de snede tegen elkaar streden om de raceleiding. De twee gingen niet samen van de baan, maar Russell kreeg wel in ronde dertig met een uitvalbeurt te maken.

LEES OOK: Alpine-topman Briatore laat coureurskeuze voor 2027 afhangen van Mercedes

Oud-Haas-teambaas Günther Steiner prijst Wolff voor de manier waarop hij met de interne strijd van zijn coureurs omging. “Toto Wolff liet zijn coureurs in Canada echt racen”, analyseert Steiner in de Red Flags-podcast. “Hij bemoeide zich er niet al te veel mee, zei niets. Hij liet ze gewoon hun gang gaan. Echt petje af voor hem. Als je als teambaas in zo’n positie zit, ben je geneigd te zeggen: ‘Hé jongens, wat gebeurt hier?’ Maar hij niet. Hij liet ze gaan, liet ze gewoon racen. Dat Toto er niet meteen een einde aan maakte, was naar mijn mening een goed idee.”

‘Tot de zomerstop zullen we dit blijven zien’

Volgens Steiner is het ook niet de laatste keer dat de Oostenrijker zijn hart mag vasthouden. De oud-teambaas voorspelt meer gevechten vooraan de grid tussen Russell en Kimi Antonelli. “Ik ben er vrij zeker van dat we dit in ieder geval tot de zomerstop zullen zien”, aldus Steiner. “En als ze daarna nog steeds in dezelfde positie zitten, denk ik dat het zo zal blijven. Maar het gaat vooral om de intensiteit.”

De oud-teambaas trekt vervolgens de vergelijking met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, die in 2025 met elkaar én Max Verstappen een titelstrijd uitvochten. “De McLarens raceten normaal gesproken niet tegen elkaar. Ze kwamen elkaar gewoon op een gegeven moment tegen. Maar deze twee jongens (Russell en Kimi Antonelli, red.) bleven racen alsof ze tegen een ander team raceten”, ziet Steiner. “Niet zoals je tegen je teamgenoten zou racen. Ze deden het naar mijn mening opmerkelijk goed.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.