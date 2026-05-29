Alpine-adviseur Flavio Briatore wil nog even wachten met de definitieve keuze van de coureurs voor de Franse renstal voor 2027. De Italiaanse zakenman houdt met name de ontwikkelingen binnen Mercedes scherp in de gaten en laat de coureurskeuze van zijn eigen team zelfs afhangen van de plannen van de Zilverpijlen. ‘We weten niet of Mercedes Max gaat aannemen, of wat dan ook’, aldus Briatore.

Max Verstappen bevestigde tijdens de GP Canada ook in 2027 in de Formule te blijven. Na maanden van speculatie, vertelde de Nederlander in Montreal: “Ik kan wel bevestigen dat ik blijf”. Toch is dat voor Alpine-adviseur Flavio Briatore geen reden om de situatie bij Mercedes uit het oog te verliezen. Verstappen werd de afgelopen jaren al meermaals gelinkt aan een overstap naar de Zilverpijlen.

“We weten nog niet wat er bij Mercedes gaat gebeuren”, was het veelzeggende antwoord van de Italiaanse zakenman toen The Race hem vroeg naar de line-up van Alpine voor 2027. “We weten niet of Mercedes Max gaat aannemen, of wat dan ook. Laten we dus eerst eens kijken wat er gaat gebeuren voordat we verdergaan.” Briatore lijkt zo te willen wachten op of een van de Mercedes-coureurs beschikbaar zal zijn voor volgend jaar, voordat hij definitief de Alpine-coureurs bekendmaakt.

Colapinto

Van de twee huidige Alpine-coureurs heeft alleen Pierre Gasly nog een contract voor de lange termijn. Franco Colapinto staat ondertussen nog tot en met het einde van 2026 onder contract, maar Briatore gelooft dat de Argentijn wel het talent bezit om in de Formule 1 te blijven. “Franco, eerlijk gezegd geloof ik dat hij het talent heeft om tot de topcoureurs te behoren,” voegde Briatore eraan toe. “Op dit moment hebben we Gasly en Colapinto. Voor 2027 hebben we ook Gasly omdat we een langetermijncontract met hem hebben getekend, en daarna zien we wel. Ik hoop dat Franco het vanaf nu tot het einde van het seizoen heel goed doet om door te kunnen gaan.”

