Mercedes heeft de precieze oorzaak van de uitvalbeurt van George Russell tijdens de GP Canada bekendgemaakt. De Brit viel in de dertigste ronde op Circuit Gilles Villeneuve uit en moest vanuit de paddock toezien hoe zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli een grote slag sloeg voor het kampioenschap. Volgens Mercedes kwam de uitvalbeurt door een probleem met de accu: ‘We konden na de race zien dat de accu er niet goed aan toe was’.

George Russell kende een enerverende GP Canada. De Brit kwam in de openingsfase terecht in een fel gevecht met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli om de zege. De strijd kwam tot een abrupt eind in ronde dertig, toen de W17 van Russell uitviel. Een withete coureur kwam vervolgens uit de auto en gooide zijn hoofdsteun op het circuit.

Russell kreeg een voorwaardelijke geldboete van vijfduizend euro voor het vergrijp. “Mijn excuses aan de marshals en de FIA”, schreef hij later op zijn eigen sociale media. “Ik heb hun werk moeilijker gemaakt dan nodig was. De emoties liepen op dat moment hoog op.”

Storing in de accu

Mercedes onthult nu de precieze oorzaak van de uitvalbeurt van de coureur. “Het was een belangrijk weekend voor ons, omdat we dit weekend onze eerste grote upgrade van het jaar introduceerden en we hoopten dat die goed zou presteren,” zegt technisch directeur James Allison in de nabesprekingsvideo van Mercedes. “Dat was ook zo, maar een weekend dat verder vanuit prestatieoogpunt buitengewoon goed was, werd ontsierd door de teleurstelling die we allemaal voelen omdat we George in de steek hebben gelaten met de betrouwbaarheid van de auto.”

“Wat betreft de storing bij de krachtbron van George: het was een motoruitval veroorzaakt door een storing in de accu”, vervolgt Allison. “Na een derde van de race trad hierin een catastrofale storing op en zo kwam er een einde aan zijn race. We konden na de race duidelijk zien dat de accu er niet goed aan toe was. Er was sprake van hitteschade. We zullen de komende dagen en weken moeten uitzoeken wat precies de oorzaak was en dit verhelpen.” De volgende Grand Prix, van Monaco, staat voor 7 juni op de planning.

