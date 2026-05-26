Jacques Villeneuve waarschuwt Kimi Antonelli dat hij niet te overmoedig moet worden. De jonge Italiaan won tijdens de GP van Canada zijn vierde race op rij en liep – mede door de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell – verder uit in de WK-stand. Het seizoen is nog lang, maar voorlopig stevent de 19-jarige coureur af op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. “Zolang hij maar niet denkt dat hij onaantastbaar is”, aldus Villeneuve.

Tijdens de GP van Canada liep Antonelli opnieuw 25 punten uit op Russell. Het verschil tussen beiden bedraagt na vijf races al 43 punten. Voorafgaand aan het seizoen gold de Engelsman als de grote titelfavoriet, maar met vier zeges op rij breekt de Italiaanse tiener records én trekt hij de interne titelstrijd steeds nadrukkelijker naar zich toe. Toch is Antonelli niet onstuitbaar, waarschuwt Villeneuve. De oud-wereldkampioen legt uit waar volgens hem het gevaar schuilt voor de piepjonge WK-leider.

‘Die reactie wordt cruciaal’

“Hij moet zijn hoofd koel houden en niet te veel in zijn eigen succes gaan geloven”, stelde Villeneuve in een analyse voor F1TV. “Dat is heel gevaarlijk. Zodra je denkt dat je onaantastbaar bent, ga je fouten maken. Dan val je uit, zoals Russell vandaag overkwam, of je crasht en verliest ineens 25 punten. Dan wordt het gat plots weer klein en begin je toch aan jezelf te twijfelen. Dat is het grote risico.”

“Op dit moment rijdt hij elk rondje op het randje en denken we allemaal: ‘Wow, hij houdt die auto nog op de baan.’ Maar dat blijft niet eeuwig goed gaan. De vraag is hoe hij reageert als er straks een keer iets misgaat. Juist die reactie zal cruciaal zijn.” Desondanks ziet Villeneuve dat Antonelli momenteel de overhand heeft binnen Mercedes. “Hij is nu sneller dan George (Russell, red.); hij heeft hem in zijn greep. Voor Mercedes is het belangrijk dat George een wake-upcall krijgt en weer in zichzelf gaat geloven.”

Russell verklaarde na zijn uitvalbeurt dat vooral pech hem de afgelopen races parten heeft gespeeld. “Het lijkt wel alsof iemand me tegenwerkt”, reageerde hij beduusd. “Alsof ik me niet in deze titelstrijd mag mengen.” Hoewel het seizoen nog jong is, denkt Villeneuve dat Antonelli zijn zinnen inmiddels op de wereldtitel heeft gezet. De jonge Italiaan stelt zich dan wel dankbaar en bescheiden op, maar beseft ook dat het kampioenschap lonkt. “Een seizoen blijft echter een achtbaan”, plaatste de Canadees als kanttekening. “Er komt een periode waarin alles goed gaat, en daarna gaat er ineens iets mis. In een paar races kun je plots over je grenzen heen gaan. Dat is het gevaar. Dan beginnen mensen meteen te denken: ‘Oh, hij gaat het toch niet redden.’ We zullen zien hoe hij daarmee omgaat”, besloot hij.

