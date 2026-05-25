Kimi Antonelli profiteerde zondag optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell tijdens de GP van Canada. Na een zinderend gevecht om de eerste plaats gaf de Mercedes van de Brit de geest, waarna de jonge Italiaan onbedreigd naar zijn vierde overwinning op rij reed. De internationale media smulden – ondanks het uitblijven van de beloofde regen – van het schouwspel in Montreal. Een overzicht van de reacties.

“Een fenomenale Kimi Antonelli maakt het kwartet compleet”, doelt La Gazzetta dello Sport op de overwinningen van de 19-jarige WK-leider in China, Japan, Miami én Canada. “En wat voor een kwartet. De Mercedes-coureur uit Bologna heeft de Grand Prix van Canada gewonnen en zijn vierde opeenvolgende overwinning geboekt. Dat is geen enkele andere coureur ooit gelukt”, benadrukte de redacteur van dienst. “Senna en Michael Schumacher bleven steken op drie.” Geen verkeerde statistiek.

Pechreeks

“Antonelli heeft bovendien zijn probleem met de starts opgelost, want hij verschalkte zijn teamgenoot direct vanaf de lijn”, merkte de roze sportkrant op. “Daarna kwam Russell snelheid tekort om uit de greep van de Italiaan te ontsnappen. Hij wist hem na enkele ronden wel in te halen, maar Kimi verloor hem niet uit het oog en voerde de druk flink op. Dat leidde tot zenuwslopende momenten. Uiteindelijk eindigde Antonelli op het podium, geflankeerd door Lewis Hamilton en Max Verstappen, de nummers twee en drie, die samen goed zijn voor elf wereldtitels en de sport de afgelopen jaren domineerden. Nu werden ze verwezen naar de lagere treden van het podium.”

In Engeland weten ze het ondertussen zeker: de titelstrijd is écht losgebarsten in Canada. “Mogelijk heeft de strijd om het wereldkampioenschap hier al een beslissende wending genomen”, luidt het verslag van de BBC. “Het vertrouwen van George Russell heeft in ieder geval een flinke deuk opgelopen.” Na afloop verklaarde de Brit dat de Formule 1-goden hem niet goedgezind zijn. “Twee technische problemen tijdens de kwalificatie in Shanghai verhinderden hem om voor poleposition te strijden”, legde het Britse medium uit. “Antonelli pakte die en behaalde zijn eerste overwinning. In Japan kwam de safety car de baan op nadat Russell zijn pitstop had gemaakt, maar vóór Antonelli de zijne had gemaakt, waardoor de Italiaan de leiding in de schoot geworpen kreeg en Russell gefrustreerd als vierde eindigde. En nu dit.”

McLaren blundert

Ook McLaren kende een teleurstellende dag in Canada, mede door een verkeerde gok op intermediates bij de start van de race. “Het team maakte de ogenschijnlijk onverklaarbare beslissing om op een droge baan met regenbanden te starten”, schreef de BBC kritisch. Onze oosterburen deden eveneens een duit in het zakje. “Eén team heeft al zijn kansen vergokt”, kopt BILD. “Vorig seizoen domineerde McLaren de Formule 1, maar 2026 is een rampzalig jaar gebleken. De GP van Canada was opnieuw een complete mislukking.”

De papaja’s kregen van de Franse pers een één op hun rapport. “Er viel uiteindelijk geen regen, tot grote teleurstelling van vooral de McLaren-coureurs”, schrijft L’Équipe. “Maar spektakel was er wel – in elk geval in de eerste helft van de race – dankzij de twee Mercedes-coureurs. Het hart van Toto Wolff zat waarschijnlijk in zijn keel, één dag nadat hij zijn coureurs al had aangesproken op hun gedrag tijdens de sprintrace.”

