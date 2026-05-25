Het team van McLaren sloeg een behoorlijke flater tijdens de voorbije GP van Canada. De papaja’s gokten op een regenbui en startten de race op intermediates, maar de baan droogde snel op en bleef tijdens de race kurkdroog. Mede door de blunder van McLaren konden Lewis Hamilton en Max Verstappen doorschuiven naar de podiumplaatsen. In de FIA-persconferentie na afloop van de race werd de strategie met enige ironie besproken.

Max Verstappen eindigde uiteindelijk op P3 na een zinderend gevecht met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde – achter racewinnaar Kimi Antonelli – zijn beste resultaat ooit voor de Scuderia. Verstappen gaf echter toe dat hij heeft kunnen profiteren van de misstap bij zijn concurrenten. “Russell is uitgevallen en bij McLaren hebben ze hun race verknald met een slechte strategie – dat werkt natuurlijk in ons voordeel”, benadrukte hij.

Een van de aanwezige journalisten vroeg de coureurs wat er door hun hoofd ging toen ze Lando Norris en Oscar Piastri op regenbanden zagen verschijnen. “Ik dacht alleen maar: ‘Goed gedaan'”, lachte Verstappen spottend. “Heel erg bedankt.” Hamilton grijnsde op zijn beurt en stak twee duimen op. In de cooldown-ruimte hadden beide oud-kampioenen de keuze van McLaren al kunnen analyseren. “Ze hebben het echt verknald”, oordeelde de Engelsman. Zelf koos hij op het laatste moment voor slicks, nadat de baan snel opdroogde richting de racestart. “Ik zag dat je nog snel wisselde”, merkte Verstappen op.

