Martin Brundle neemt de voorbije GP van Canada onder de loep. Volgens de Engelsman verloor Kimi Antonelli – de uiteindelijke racewinnaar – even de controle over zijn emoties tijdens de sprint, maar heeft de jonge Mercedes-coureur het voordeel dat hij wordt omringd door een sterk vangnet. Hij wijst daarbij vooral naar Toto Wolff en race-engineer Peter ‘Bono’ Bonnington, die hem op het juiste moment in toom hielden.

De sprint van het Mercedes-duo op het Circuit Gilles Villeneuve leverde de meest besproken momenten van het weekend op. Russell vertrok vanaf poleposition met Antonelli direct in zijn spoor. Hoewel de Italiaan zichtbaar sneller was, vond hij geen manier om zijn teamgenoot op een zuivere manier te passeren. In ronde zes probeerde hij het buitenom in bocht één, waarbij licht contact ontstond en Russell hem van de baan dwong. Antonelli keerde terug op de baan, maar raakte zichtbaar gefrustreerd en noemde de actie ‘baldadig’ via de boordradio.

In dezelfde ronde ging het opnieuw mis voor de jonge coureur, waardoor Lando Norris kon profiteren en doorschoof naar de tweede plaats. Antonelli eindigde uiteindelijk als derde, op 1,8 seconden van Russell. Brundle had vooral begrip voor de race-actie van de Brit, maar was kritischer op de reactie van Antonelli. “George (Russell, red.) had de situatie iets beter onder controle en kon zijn positie op de baan verdedigen”, reageerde hij in zijn verslag voor Sky Sports. “Maar Kimi (Antonelli, red.) leek iets sneller — iets wat we later in de race opnieuw zouden zien. Het onvermijdelijke gebeurde toen Antonelli probeerde aan de buitenkant in te halen. Hij zat er heel dichtbij, maar uiteindelijk zou elke coureur die voor een overwinning, laat staan een kampioenschap, vecht, hem van de baan duwen. Ieder van ons zou hetzelfde hebben gedaan.”

Antonelli ging zichzelf te buiten

Brundle was minder mild over de emotionele uitbarsting van de Italiaan. Hij stelde dat Antonelli ‘even zichzelf te buiten ging’ tijdens de sprint, waardoor zelfs teambaas Toto Wolff via de radio moest ingrijpen. Wolff riep zijn coureur direct op om zich te concentreren op het rijden in plaats van de frustratie via de boordradio te uiten. Na de geblokte vlag legde hij nogmaals uit dat dergelijke zaken achter gesloten deuren worden uitgesproken. Volgens Brundle laat juist dat zien hoe belangrijk de begeleiding binnen Mercedes is.

“Kimi heeft het geluk dat hij op dit soort momenten kan rekenen op de wijsheid van Bono en Toto; de rest van ons zou direct met verwijten zijn gekomen”, legde Brundle uit. In de hoofdrace kreeg Antonelli de kans om zich te revancheren. Hij startte op P2, achter zijn teamgenoot, en zette hem gedurende dertig ronden onder druk. Russell zou uiteindelijk uitvallen, waarna de jonge Italiaan eenvoudig de race naar zich toetrok. Het betekende zijn vierde zege op rij en een voorsprong van 43 WK-punten op Russell.

