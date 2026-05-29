Hoewel het einde van het huidige Formule 1-seizoen nog ver weg is, komt de deadline van het besluit om de laatste twee races van het jaar wel of niet door te laten gaan wel steeds dichterbij. Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigt dat er alvast een noodplan op tafel ligt, mochten de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi – in navolging van die van Bahrein en Saoedi-Arabië – ook vanwege veiligheidsredenen geannuleerd worden: ‘De GP Las Vegas zal niet de laatste race op de kalender zijn’.

Afgelopen april werden de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd. Aanleiding was de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, waardoor het te onveilig was voor coureurs, teams en fans om naar de twee races af te reizen. De afgelaste Grands Prix waren echter niet de enige races dit seizoen die in het Midden-Oosten plaatsvinden. Ook over het doorgaan van de laatste twee races van het jaar, in Qatar en Abu Dhabi, bestaat nog onzekerheid.

LEES OOK: Primeur voor Monaco: FIA schrapt actieve aerodynamica voor race in prinsdom

Formule 1-CEO Stefano Domenicali legt tegenover het Franse L’Équipe uit dat de koningsklasse bij het besluit over de races dezelfde aanpak hanteert als tijdens de coronacrisis. “Net als bij Covid moeten we proberen zo pragmatisch mogelijk te zijn”, aldus de topman. “Dat we de races in Bahrein en Jeddah hebben geschrapt, komt doordat we wisten dat het op dat moment niet mogelijk was om daarheen te gaan. Vooral omdat we entertainment bieden, een sport die vreugde en plezier brengt.”

Noodplan

Het besluit over het wel of niet door laten gaan van de laatste Grands Prix van 2026 moet echter snel vallen, zo bevestigt Domenicali. “We hopen, voor de F1 maar vooral voor de wereld, dat de situatie zo snel mogelijk verbetert. Promotors in Qatar en Abu Dhabi verkopen al tickets, en de verkoop verloopt heel, heel goed. Maar er komt een moment dat we beslissingen moeten nemen.” De Formule 1 heeft daarom alvast aan een noodplan. “Als de twee races aan het einde van het jaar niet kunnen plaatsvinden omdat de oorlog nog niet voorbij is, hebben we andere alternatieven. De GP Las Vegas zal niet de laatste race op de kalender zijn.”

Ten slotte beantwoordt Domenicali ook de vraag of beide afgelaste races van afgelopen april – de Grands Prix van Bahrein en Saeodi-Arabië – nog worden ingehaald in 2026. “Om eerlijk te zijn, denk ik dat het onmogelijk is om beide races te verplaatsen,” zegt de Italiaanse topman. “En zelfs het verplaatsen van slechts één race zal niet eenvoudig zijn. Er zijn niet veel beschikbare data.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.