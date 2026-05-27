F1-CEO Stefano Domenicali heeft zijn steun uitgesproken voor de terugkeer van de V8-motor. In Miami verkondigde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem al dat de sport bij de volgende reglementencyclus zou kunnen overstappen op achtcilinders. Goed nieuws voor F1-fans, maar vooralsnog is er niets definitief. Domenicali verzekert echter dat hij in de toekomst wil terugkeren naar ‘de essentie van de autosport’, waarbij de atmosferische V8 een belangrijke rol speelt.

“Ze komen terug”, zei Ben Sulayem in Miami over de grote motoren van weleer. “Uiteindelijk is het slechts een kwestie van tijd. In 2031 zal de FIA de bevoegdheid hebben om dit te doen, zonder dat de motorfabrikanten hierover hoeven te stemmen. Zo luidt het reglement. Maar we willen het een jaar eerder invoeren, iets waar iedereen buiten de organisatie nu om vraagt.” Inmiddels krijgt hij bijval van Domenicali, die stelt dat hij altijd heeft gepleit voor racen met V8-motoren.

In gesprek met L’Équipe werd Domenicali gevraagd of hij het voorstel van Ben Sulayem steunt. “1000%, dat heb ik altijd al gezegd”, antwoordde hij direct. “Ik sta volledig achter de visie van de FIA-voorzitter. Met duurzame brandstof, lichtere auto’s en V8-motoren gaan we terug naar de pure essentie van de autosport. Dat is wat ik altijd heb gewild.” De huidige reglementen waren de afgelopen maanden aan stevige kritiek onderhevig, mede door de verhoogde mate van elektrificatie. Domenicali verdedigde die stap door te stellen dat hij handelde volgens de wensen van de teams.

Huidige formule is een compromis

“Sommige mensen – ik zou willen zeggen, heel weinig mensen – klagen over de regels”, vervolgde de Italiaan. “Maar we mogen niet vergeten dat deze veranderingen noodzakelijk waren; anders zouden de fabrikanten geen motoren meer aan de teams leveren. Dat was hun wens, dat is een feit. En aangezien we niet volledig elektrisch wilden gaan rijden, is er een compromis gevonden om ook nieuwe fabrikanten aan te blijven trekken.”

Verschillende teambazen én fabrikanten hebben inmiddels aangegeven open te staan voor een terugkeer naar V8-motoren. Deze werden voor het laatst gebruikt in 2013, vóór de start van het hybride tijdperk. Binnen enkele jaren zouden ze dus weer kunnen terugkeren. De voordelen zijn duidelijk: fans en coureurs krijgen een stukje van de oude Formule 1-beleving terug en volgens kenners is een V8-krachtbron eenvoudiger en mogelijk goedkoper te produceren dan de huidige hybride-aandrijflijn. In combinatie met duurzame brandstoffen zou deze bovendien klimaatneutraal kunnen worden ingezet.

