De FIA houdt naar verluidt wederom een spoedberaad tijdens het aankomende raceweekend in Montréal. Het bestuursorgaan kondigde begin mei een pakket aan regelwijzigingen voor 2027 aan, maar het is volgens The Race nog maar sterk de vraag of deze ook daadwerkelijk volgend seizoen van kracht gaan. De motorfabrikanten zijn het namelijk nog onderling oneens wanneer de reglementsaanpassingen moeten worden ingevoerd.

Begin mei kondigde de FIA aan met wijzigingen voor het motorreglement vanaf 2027 te komen. Zo zou vanaf volgend seizoen de huidige fifty-fifty-verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische aandrijving worden losgelaten. In plaats daarvan zou de verbrandingsmotor weer rond de zestig procent van het vermogen voor zijn rekening nemen. De FIA zou zo deels aan de oproep vanuit verschillende coureurs om het complexe energiebeheer aan te pakken, voldoen.

LEES OOK: FIA kondigt pakket aan F1-regelwijzigingen aan voor 2027, komt coureurs tegemoet

De FIA heeft echter de steun van motorfabrikanten nodig voor de precieze timing van deze reglementsaanpassingen. Het is nog maar de vraag of het bestuursorgaan deze steun krijgt, want niet alle motorfabrikanten zijn het eens met de plannen om de regelwijzigingen al vanaf 2027 te laten gelden. De FIA heeft steun van vier van de zes motorfabrikanten nodig om de aanpassingen door te laten gaan. Op dit moment steunen, volgens The Race, alleen Mercedes en Red Bull het plan om de motorregels al vanaf 2027 aan te passen.

Zorgen van Audi en Ferrari

Audi zou zich naar verluidt zorgen maken om de kosten die met zulke snelle wijzigingen aan het motorreglement gepaard gaan. Meerdere bronnen melden dat de voorgestelde regelaanpassingen voor 2027 fabrikanten zo’n 10 miljoen dollar extra zal kosten.

Ferrari maakt zou zich ondertussen zorgen maken over wat de aanpassingen betekenen voor de ADUO-regel – Additional Development and Upgrade Opportunities – van dit jaar. Onder deze regel krijgen teams die achterlopen op de dominantste motor van het veld, in dit geval Mercedes, extra kansen om upgrades mee te brengen. Mochten de 2027-regels doorgaan, dan kan de ADUO-regel voor dit seizoen worden geschrapt. Anders zouden teams die profiteren van de regel een te groot voordeel krijgen bij het onder de knie krijgen van de nieuwe ontwerpen.

Ferrari rekent echter op de ADUO om het gat met Mercedes dit seizoen te dichten. “Ik denk dat ze (Mercedes, red.) momenteel een heel groot voordeel hebben – en wat de ADUO betreft, ik weet natuurlijk nog niet of wij erbij zitten”, zei Ferrari-coureur Charles Leclerc tegen de media in Canada. “Het zou me verbazen als dat niet zo was, want ik merk soms op het rechte stuk dat we een beetje tekortschieten in vergelijking met de Mercedes of zelfs de Ford-motor. Ik denk dat (de toekenning van de ADUO aan Ferrari, red.) zeker zal helpen om dichterbij te komen – of het genoeg zal zijn om het gat te dichten, weet ik niet.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.