Christian Horner heeft een nieuwe rol gevonden buiten de Formule 1. De voormalig Red Bull-teambaas gaat aan de slag als speciaal adviseur voor ‘investeringen in premiumsporten’ bij investeringsfonds Oakley Capital. Daarmee voegt de Brit zich bij een bedrijf dat al belangen heeft in onder meer zeilteam Athena Racing, actief in de America’s Cup, en verschillende merken binnen padel en golf. Achter de schermen zou hij blijven werken aan een rentree in de Formule 1.

“Sportbedrijven profiteren van een groeiend wereldwijd publiek, zeker nu steeds meer mensen een gezondere, actievere levensstijl omarmen”, reageerde Horner in een officieel persbericht. “Ik ken en respecteer Peter Dubens (oprichter van Oakley Capital, red.) en zijn team al jaren en heb altijd bewondering gehad voor hun aanpak om ambitieuze bedrijven op te bouwen. Oakley Capital heeft bovendien een sterke reputatie opgebouwd in de sport- en consumentensector. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst met hen samen te werken en mijn ervaring te delen. Hopelijk kan ik de volgende generatie toonaangevende sportbedrijven ondersteunen.”

Dubens is eveneens enthousiast over de komst van Horner. “Christian Horner staat algemeen bekend als een zeer succesvolle leider in de internationale sportwereld”, voegde hij eraan toe. “Zijn staat van dienst, expertise en commerciële instinct zullen van onschatbare waarde zijn nu we onze sportportfolio verder uitbreiden. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken en deze kansen verder te ontsluiten.”

F1-rentree

De stap van Horner komt op een moment dat hij nadrukkelijk werkt aan een terugkeer in de Formule 1. De Brit wordt de laatste weken gelinkt aan meerdere projecten binnen de sport. Naar verluidt voert hij inmiddels serieuze gesprekken met het Chinese BYD over een mogelijk twaalfde F1-team. Tegelijkertijd blijft ook Alpine een belangrijke optie, waarbij Horner zich richt op het verwerven van het 24%-belang dat Otro Capital van de hand wil doen. Volgens berichten zou een consortium rond Horner al over de benodigde financiële middelen beschikken.

In de paddock staat men open voor zijn rentree. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem verklaarde in Miami ‘in nauw contact te staan’ met Horner. “Hij was goed voor zijn team én goed voor de sport. We zouden hem graag terugzien”, aldus de Emirati.

