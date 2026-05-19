Ralf Schumacher beweert dat Charles Leclerc nooit wereldkampioen zal worden bij Ferrari. De Monegask zou het wel degelijk in zich hebben om een titel te veroveren, maar zolang hij voor de Scuderia rijdt, blijft het bij een droom, aldus de Duitser. Hij denkt dat van alle coureurs op de huidige grid alleen Max Verstappen de titeldroogte bij Ferrari zou kunnen beëindigen, maar dat de Nederlander nooit de overstap naar Maranello zal maken.

In een uitzending van de Duitse tak van Sky Sports wordt Ralf Schumacher gevraagd of Leclerc ooit nog kampioen zal worden in de Formule 1. De 28-jarige coureur werd onlangs de op één na langstzittende Ferrari-coureur ooit, maar kwam nooit verder dan P2 in het eindklassement. “In een McLaren kan hij absoluut de titel winnen, net als Norris vorig jaar deed – daar bestaat geen twijfel over”, speculeerde de Duitser. “Maar is hij een Max Verstappen? Nee, dat is hij niet.”

De oud-coureur prees Leclerc op persoonlijk vlak, maar benadrukte dat hij niet sterk genoeg is om de huidige problemen bij Ferrari te tackelen. “Ik geloof dat hij het potentieel heeft”, aldus Schumacher. “Hij is bovendien ook een ongelooflijk aardige en vriendelijke man. Maar Ferrari is Ferrari, en zelfs met Frédéric Vasseur aan het roer zijn de huidige onvolkomenheden te groot.”

Verstappen en Ferrari

De Duitser legde uit dat alleen Max Verstappen een kans van slagen zou kunnen hebben bij het huidige Ferrari. Desalniettemin ziet hij geen match tussen de Nederlander en de Italiaanse renstal. “Alles is mogelijk”, zei hij, “veel coureurs willen immers dolgraag naar Ferrari; het is een bijzonder merk binnen de Formule 1.” Het feit dat Verstappen in de GT3 zou moeten overstappen op Ferrari is echter een dealbreaker, denkt Schumacher. “Hij voelt zich in de GT3-wereld zo op zijn gemak bij Mercedes. De teams, de coureurs, de motoren; ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij dat wil inruilen voor Ferrari.”

LEES OOK: Coulthard trekt conclusie na Nürburgring-avontuur Verstappen: ‘Hij blijft bij Red Bull’

“Max zou zich dan op een bepaalde manier moeten onderwerpen aan die structuur en zo is hij niet”, lichtte hij toe. “Hij is gewend om zelf de leiding te nemen binnen een team. Vertrekken naar Ferrari, dat momenteel niet optimaal functioneert, zou hij niet aankunnen.” Schumacher maakte de vergelijking met zijn gelauwerde broer, die de overstap maakte naar Maranello en vervolgens vijf wereldtitels op rij won. “Mijn broer nam destijds een groep mensen mee die fantastisch samenwerkten”, merkte hij op. “In zijn eentje gaat Verstappen het volgens mij niet redden. Daarom denk ik dat voor hem alleen Mercedes en McLaren overblijven.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.