Max Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team had lange tijd zicht op de overwinning, maar viel uiteindelijk uit door een technisch mankement. Tot dat moment verliep alles echter vlekkeloos en maakte Verstappen indruk met meerdere fraaie inhaalacties. Toch koos hij er bewust voor om teamgenoot Daniel Juncadella te laten starten – de Spanjaard legt uit waarom.

In een interview met het Spaanse SoyMotor legt Juncadella uit waarom hij zaterdag het eerste uur reed, alvorens Verstappen aan de eerste dubbele stint begon. De Nederlander zou hem na de kwalificatie persoonlijk hebben gevraagd om de race te openen. “Ik herinner me een belangrijk gesprek met Max (Verstappen, red.)”, zei hij. “Hij had in principe alle voorbereidingsraces gereden en het hele weekend stond in het teken van zijn deelname.”

‘Max wil met iedereen vechten’

Juncadella voelde daardoor extra druk bij de start. “Stel je voor dat er iets gebeurt in de eerste ronde en Max kan niet in de auto stappen”, aldus de Spanjaard. Toch drong Verstappen erop aan dat Juncadella moest beginnen. “Na de kwalificatie kwam hij naar me toe en zei: ‘Het is beter als jij start. Ik ken mezelf: als ik op de vierde plek sta, wil ik meteen met iedereen vechten. Maar het is een 24-uursrace, dus jij moet beginnen.'”

Volgens Juncadella werkte dat goed voor zijn vertrouwen. “Dat deed me goed”, glunderde hij. “Ik voelde me meer zelfverzekerd doordat hij me dat vertrouwen gaf.” De keuze pakte goed uit: na een foutloze start gaf Juncadella na een uur het stuur over aan Verstappen. Die zette direct een sterke opmars in. In de nacht bracht hij zijn team aan de leiding, maar de overwinning bleef uiteindelijk uit. Met nog drie uur te gaan viel de #3 Mercedes uit met een kapotte aandrijfas.

