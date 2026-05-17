Max Verstappen heeft genoten van zijn 24-uursdebuut, zo liet hij na afloop van de 24 uur van de Nürburgring weten via sociale media. Wat een droomweekend had kunnen worden voor Verstappen, wiens team lange tijd zicht had op de eindzege, eindigde uiteindelijk in een deceptie. Een technisch malheur zorgde in de laatste drie uur nog voor een uitvalbeurt. Desondanks is de F1-coureur een belangrijke ervaring rijker.

Verstappen kan met opgeheven hoofd terugkijken op de afgelopen editie van de 24 uur van de Nürburgring. Van zijn collega-coureurs ontving hij niets dan lof en mede dankzij zijn aanwezigheid barstte het Duitse circuit gedurende het weekend uit zijn voegen. Het evenement was stijf uitverkocht en trok in totaal 352.000 bezoekers. Ook in de race liet hij zich van zijn beste kant zien. Drie keer kwam de Nederlander in actie en telkens bewees hij dat hij zich kan meten met de allerbeste GT3-coureurs. Met zijn gedurfde inhaalacties en verbluffende tempo zette hij bovendien de endurance-klassieker én de GT3-racerij nadrukkelijk in de schijnwerpers.

Deceptie

In zijn derde stint reed Verstappen overtuigend aan de leiding en leek zijn team hard op weg naar de eindzege. Toen hij zondag rond 11.30 uur de Mercedes-AMG GT3 overdroeg aan teamgenoot Daniel Juncadella, ging het echter mis voor Verstappen Racing. De Spanjaard merkte al snel dat de auto ‘onbestuurbaar’ was geworden en moest noodgedwongen terugkeren naar de pitstraat. Aldaar werd een probleem met de aandrijfas vastgesteld: einde oefening voor Verstappen en consorten. De auto werd nog op tijd gerepareerd, waarna Juncadella in de allerlaatste ronde nog één keer in actie kwam om alsnog over de finishlijn te rijden. Dat maakte de deceptie er echter niet minder groot op.

Na de uitvalbeurt werd Verstappen niet meer op het circuit gezien. “Het einde van de race was erg jammerlijk en frustrerend”, blikte hij terug in een kort bericht op sociale media. “Dit soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. Ik heb desondanks enorm genoten van de ervaring samen met Jules, Luggi en Dani”, doelde hij op teamgenoten Jules Gounon, Lucas Auer en Juncadella. “Dank aan het team en iedereen rondom het circuit voor jullie steun.”

Op sociale media werd verder duidelijk dat Verstappen het Eifel-gebied rond 17.00 uur ’s avonds heeft verlaten, om een dik uur later aan te komen in Monaco. Deze week richt de Nederlander zich weer op zijn reguliere raceprogramma en werkt hij toe naar de GP van Canada in Montréal.

Very unfortunate and frustrating ending, but these things can happen.

I still really enjoyed the experience together with Jules, Luggi and Dani. Thanks to the team and everyone around the track for your support. pic.twitter.com/9kvLyvlELK — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 17, 2026

