Team RAVENOL heeft de 24 uur van de Nürburgring gewonnen; de renstal – met auto #80 – is een zusterteam van Verstappen Racing en rijdt met eenzelfde Mercedes-AMG GT3. Het team van de viervoudig F1-kampioen had lange tijd zicht op de overwinning, maar stond zondag ruim drie uur in de garage door een technisch mankement. Namens Team RAVENOL vielen Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin in de prijzen.

In de slotfase reed Team RAVENOL onbedreigd naar de overwinning. Door de vele uitvalbeurten in de topklasse kregen de Duitsers feitelijk alleen concurrentie van Verstappen Racing, dat – mede dankzij het indrukwekkende tempo van Max Verstappen – aanvankelijk een voorsprong van bijna een minuut had opgebouwd. Aan het eind van de zondagochtend ging het echter mis voor de Nederlander en consorten. Door een kapotte aandrijfas vervlogen alle kansen op een goed eindresultaat.

Winst voor de Nürburgring

De eindzege van Team RAVENOL betekent de eerste overwinning voor Mercedes in tien jaar tijd. Uiteraard hoopten de Duitsers op een één-tweetje, mogelijk met een Nederlands Formule 1-tintje. Het evenement zelf heeft desondanks volop geprofiteerd van de aanwezigheid van Verstappen. Met zijn fraaie inhaalacties en indrukwekkende tempo zette hij het GT3-racen én de 24 uur van de Nürburgring stevig in de schijnwerpers. De bezoekersaantallen gingen dit weekend dan ook door het dak: waar er vorig jaar 280.000 toeschouwers naar de Eifel afreisden, waren dat er dit jaar maar liefst 352.000.

LEES OOK: Juncadella betreurt resultaat team Verstappen na ‘hartverscheurend’ technisch malheur

Achter Team RAVENOL eindigde de #84 Lamborghini – die vrijdag poleposition had veroverd – op de tweede plaats. Achter het stuur zaten Luca Engstler, Mirko Bortolotti en Patric Niederhauser. De #34 Aston Martin finishte op P3 met Christian Krognes, Mattia Drudi, Nicki Thiim en Felipe Fernandez Laser.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.