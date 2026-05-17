Wat een droomweekend had moeten worden voor Max Verstappen en de andere coureurs van Verstappen Racing, eindigde in een nachtmerrie. Na ruim twintig uur racen in de 24 uur van de Nürburgring lag het team op koers om de eindzege in de wacht te slepen, maar een technisch malheur tijdens de stint van Daniel Juncadella gooide roet in het eten. De Spanjaard bevestigde dat hij vanmiddag nog kortstondig in actie komt om de auto wel over de finish te brengen.

“Toen ik de pitstraat uitreed, was er niets aan de hand”, reageerde een teleurgestelde Juncadella tegenover de media, waaronder Formule1.nl. “Pas tijdens het rondje kreeg ik een ABS-waarschuwing, waarna ik voelde dat ik volledig zonder ABS reed. Dat was op zich nog te overzien; ik kon de rembalans een beetje aanpassen. Pas daarna merkte ik dat de auto echt onbestuurbaar werd. Het voelde alsof er iets ging afbreken. Toen ben ik terug naar de pitstraat gereden.” Aldaar bleek het te gaan om een probleem met de aandrijfas, waardoor de kansen op een goede eindklassering feitelijk verleden tijd waren.

Ereronden

Juncadella verzekerde dat het probleem niets te maken had met de duels die Verstappen ’s nachts had uitgevochten met Maro Engel. “De auto is inmiddels gerepareerd”, legde hij uit. “Maar ik ga alleen nog de laatste twee ronden rijden om te controleren of alles naar behoren werkt en om de finishvlag te halen. Het is hartverscheurend”, verzuchtte hij vervolgens. “We hebben echt een geweldige race gereden, een perfecte race. Ik droom er al zo lang van om deze race te winnen, dus ja, dit doet vandaag zeker pijn.”

“Tegelijkertijd zijn we allemaal autocoureurs en weten we dat onze sport soms hard kan zijn”, voegde hij eraan toe. “Uiteindelijk is dat hoe racen werkt: er zijn veel factoren die je simpelweg niet kunt controleren. Het kan de ene dag pijn doen, maar het hoeft niet lang een groot drama te blijven. We komen volgend jaar terug”, beloofde de Spanjaard. In de laatste minuten van de endurance-klassieker stevent zusterteam RAVENOL in hun #80 Mercedes af op de overwinning.

