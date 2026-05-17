Weer een rijderswissel op de Nürburgring! Max Verstappen heeft de Mercedes-AMG GT3 afgestaan aan teamgenoot Daniel Juncadella. De Nederlander reed zondag tussen 09.00 en 11.00 uur zijn derde stint. Hij heeft zijn tijd op het circuit goed benut: het gat naar de belangrijkste rivaal van Verstappen Racing, de Mercedes van zusterteam RAVENOL, bedraagt meer dan een halve minuut. Met minder dan vier uur op de klok komt Verstappen mogelijk nog in actie tijdens de slotstint.

Juncadella stapte net na 11.00 uur in de #3 Mercedes. Verstappen had opnieuw een dubbele stint gereden en naar verwachting zal ook de Spanjaard weer ruim twee uur voor zijn rekening nemen namens het team. De Nederlandse F1-coureur had zich in de nacht al naar de koppositie geknokt, waarna zijn teamgenoten de leiding wisten te behouden. Dankzij de ochtendsessie van Verstappen is het gat naar het team van RAVENOL echter verder opgelopen. Daarbij moet ook worden gezegd dat Mercedes al teamorders heeft uitgevaardigd; beide bolides moeten immers heelhuids over de eindstreep komen.

Over minder dan vier uur wordt duidelijk wie de eindzege pakt op de Nordschleife. Vooralsnog ligt Verstappen Racing op koers om de overwinning binnen te slepen. Naar verwachting rijdt de Nederlander ook de laatste dubbele stint; aan hem de eer om zondagmiddag rond 15.00 uur als eerste afgevlagd te worden. Ongeacht de uitkomst heeft Verstappen nu al overtuigend zijn stempel op het evenement gedrukt. Zie hieronder een compilatie van zijn fraaiste inhaalacties op zaterdag.



