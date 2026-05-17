Max Verstappen en consorten gaan nog altijd aan de leiding in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander reed tussen 01.30 en 04.00 uur zijn nachtstint in de #3 Mercedes en knokte zich daarbij naar P1 na een kortstondig gevecht met de zusterauto van RAVENOL. Jules Gounon wist de koppositie vervolgens vast te houden, alvorens hij bij het ochtendgloren het stuur overdroeg aan Lucas Auer. De race duurt nog ruim 8,5 uur; pas om 15.00 uur valt de geblokte vlag.

Verstappen begon vannacht aan zijn tweede stint in de Mercedes-AMG GT3. Hij volgde raceleider Maro Engel – een oude bekende voor de F1-coureur – op de voet, alvorens hij de Duitser na een halfuur racen in het donker wist te verschalken. De Mercedes van RAVENOL gaf zich echter niet zomaar gewonnen.

Het was even spannend toen beide auto’s elkaar kort raakten, maar de coureurs kwamen zonder kleerscheuren de nacht door. “De Nordschleife is ’s nachts altijd bijzonder”, reageerde Engel na zijn rijderswissel. “Het is een geweldige plek en ik heb er echt van genoten om samen met Verstappen de hele nacht door te racen. Ik hoop dat we de fans een beetje hebben vermaakt.”

Ochtendgloren

Verstappen bouwde een kleine voorsprong op, waarna hij de auto overdroeg aan Jules Gounon. De Fransman – die tijdens zijn eerste stint nog enkele plaatsen verloor – wist de leiding in de vroege ochtend vast te houden. Rond 06.30 uur gaf hij het stuur weer door aan Lucas Auer. De voorsprong op de #80 Mercedes bedroeg op dat moment tweeëntwintig seconden. De #34 Aston Martin Vantage AMR GT3 van Walkenhorst volgde op de derde plaats, al reed die op respectabele afstand.

