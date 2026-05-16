Max Verstappen is begonnen aan zijn nachtshift op de Nürburgring! Eerder zorgde de Nederlander al voor spektakel toen hij in de middaguren de leiding veroverde tijdens zijn eerste 24-uursrace. Na middernacht nam hij opnieuw het stuur over van teamgenoot Daniel Juncadella, die namens Verstappen Racing op de tweede plaats reed. De grootste concurrent is vooralsnog de #80 Mercedes van RAVENOL.

Na zijn eerste stint droeg Verstappen de Mercedes over aan teamgenoot Jules Gounon. Op dat moment had de Nederlander een comfortabele voorsprong opgebouwd. De Fransman voelde zich in zijn openingsronden echter minder op zijn gemak in de Mercedes-AMG GT3 en zakte terug naar P4. De grootste bedreiging kwam al snel van de zusterauto van RAVENOL, die – net als de auto van Verstappen – wordt gerund door de monteurs van Winward Racing. Eerder op de dag waren al meerdere favorieten uitgevallen, waaronder de iconische ‘Grello’ Porsche, de #16 Audi van Christopher Haase en de #45 Ferrari van Thierry Vermeulen.

Gounon – die de auto later doorgaf aan Lucas Auer – was na afloop kritisch op zijn stint. “De regen was waanzinnig”, reageerde hij tegenover de pers. “Op de mediumbanden was het ontzettend riskant, mede doordat er veel olie op de baan lag. De omstandigheden waren extreem verraderlijk.” Auer keerde als derde terug op het circuit, vlak achter de #80 Mercedes van RAVENOL. De Oostenrijker voelde zich op regenbanden duidelijk beter thuis en vocht zich snel naar de leiding, al werd hij niet veel later weer gepasseerd door Luca Stolz in de RAVENOL-Mercedes. Beide coureurs sloegen ondertussen wel een flink gat naar de rest van het veld.

Verstappen terug voor nachtshift

Rond 23.00 uur droeg Auer het stuur over aan Daniel Juncadella, die aan zijn tweede stint begon. De Spanjaard had zaterdagmiddag ook al de openingsfase van de race voor zijn rekening genomen namens Verstappen Racing. Na een halfuur in het pikkedonker te hebben gereden, veroverde hij opnieuw de leiding. Maro Engel, inmiddels ingestapt in de #80 Mercedes, wist Juncadella echter weer te passeren. De Duitser bouwde vervolgens een kleine voorsprong op ten opzichte van de Spanjaard. Het gat naar de rest van het veld werd ondertussen alsmaar groter; om 01.30 uur reden beide Mercedessen al ruim vijf minuten voor de concurrentie.

Niet veel later doken zowel Engel als Juncadella tegelijkertijd de pitstraat in. Bij RAVENOL ging het slechts om een reguliere pitstop, terwijl Verstappen Racing direct van de gelegenheid gebruikmaakte voor een rijderswissel. De viervoudig F1-kampioen stapte in de Mercedes voor zijn eerste stint in de Nürburgring-nacht. In het donker opende hij de jacht op het zusterteam; hij verkleinde het gat direct tot één seconde.

