Max Verstappen heeft officieel zijn debuut gemaakt in de 24 uur van de Nürburgring. Na een uur racen droeg teamgenoot Daniel Juncadella de Mercedes-AMG GT3 over aan de Nederlander. De Spanjaard had de vierde plaats weten te behouden, waardoor Verstappen Racing zich nog altijd in de kopgroep bevond. De viervoudig F1-kampioen schoot vervolgens agressief uit de startblokken en opende direct de jacht op de #7 Lamborghini voor hem.

Na een uur keek de hele Nürburgring toe hoe Verstappen achter het stuur van zijn Mercedes kroop. Juncadella werd binnen enkele minuten afgelost door de Limburger, die bij het verlaten van de pits als tiende de baan op kwam. Zijn vizier richtte hij meteen op de #7 Lamborghini voor hem. Ondertussen reed de Ferrari van Kondo Racing, het team van onder anderen Thierry Vermeulen, aan de leiding.

Opmars

Verstappen ging opvallend fel te werk in de jacht op de Lamborghini – wellicht iets té fel, oordeelden de Duitse commentatoren. “Risicomanagement”, luidde het advies. En niet zonder reden. Tijdens de achtervolging kwam Verstappen na een heuvel met alle vier de wielen los van de grond en vloog hij richting de vangrail. De F1-coureur ving de klap behendig op, al belandde hij kortstondig op het gras naast de baan. Een botsing op de vangrail bleef hem bespaard.

Op het rechte stuk won hij alsnog één positie door de #26 Mercedes in te halen. Niet veel later moest ook de Lamborghini het ontgelden en stootte hij door naar P8. Naar verwachting neemt hij zowel de tweede als de derde stint voor zijn rekening en vindt er pas rond 18.00 uur weer een rijderswissel plaats.

