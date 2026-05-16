De 24 uur van de Nürburgring zijn begonnen! Zaterdag 16 mei ging de Duitse klassieker om klokslag 15.00 uur van start. Het team van Max Verstappen – die weekend zijn debuut maakt in het etmaalracen – vertrok vanaf de vierde startplek. Teamgenoot Daniel Juncadella nam de openingsstint voor zijn rekening. Na een halfuur racen rijdt de Spanjaard nog altijd op P4; bij de start won hij twee posities, maar zodra de kopgroep zich een weg moest banen door het verkeer, viel hij weer terug.

De start van de 24 uur van de Nürburgring verliep zonder grote incidenten. Polesitter Mirko Bortolotti, uitkomend in de #84 Lamborghini, kwam er echter bekaaid vanaf. Na een touché met Juncadella liep zijn linkerachterband schade op, waarna hij direct vanaf het Grand Prix-circuit de pits moest opzoeken. Andrea Mapelli, actief in de #130 Lamborghini, erfde daardoor de leiding. Door een fout van de #16 Audi schoof Juncadella bovendien nog op naar de tweede plaats. Een uitstekende openingsfase dus voor het team van Max Verstappen.

Ook de lagere raceklassen waren inmiddels onderweg, waardoor de koplopers op de Nordschleife al snel op achterblijvers stuitten. De leidende Lamborghini kwam na wat duw- en trekwerk zonder kleerscheuren door het verkeer heen. Juncadella had minder geluk. Tijdens een inhaalactie op een achterblijver glipten de #7 Lamborghini en de populaire ‘Grello’ Porsche hem voorbij. Daarmee werd Verstappen Racing teruggedrongen naar P4. Wanneer Verstappen aan zijn eerste stint begint, is vooralsnog onbekend.

