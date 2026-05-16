De eerste uren van Max Verstappen op de Nürburgring zitten erop. Nadat Daniel Juncadella om 15.00 uur de openingsstint voor zijn rekening had genomen, kroop de Nederlander tussen 16.00 en 18.30 uur achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3. De viervoudig F1-kampioen liet zich direct van zijn beste kant zien; met een reeks fraaie inhaalacties zette Verstappen de Nürburgring op stelten. Hij pakte bovendien de leiding in de race en breidde zijn voorsprong ver uit.

De eerste ronden van Verstappen op de Nordschleife leverden meteen spektakel op. Na een ietwat onstuimige openingsfase – waarin hij na een flinke sprong ternauwernood een crash wist te voorkomen – opende hij direct de jacht op de auto’s voor hem. Dat resulteerde in meerdere indrukwekkende inhaalacties. Zo kreeg hij het publiek op de banken door eenzelfde Mercedes-AMG GT3 buitenom te passeren, nota bene met twee wielen op het gras. Enkele ronden later moest ook de populaire ‘Grello’ Porsche eraan geloven na een divebomb op het Grand Prix-circuit.

Crashfestijn

Thierry Vermeulen, die namens Kondo Racing uitkomt in de Ferrari 296 GT3, was minder fortuinlijk. Tijdens een inhaalactie op een achterblijver maakte ook hij een uitstapje naar het gras. Daarbij verloor hij de controle over de auto en klapte hard in de vangrail. Dat betekende direct einde race voor de Nederlander. Ook de #16 Audi, inmiddels een vaste sparringpartner van Verstappen, zou de finishvlag niet halen. Na een crash met de #47 Mercedes-AMG wist de gehavende bolide ternauwernood de pitstraat te bereiken, maar tevergeefs.

LEES OOK: Hollandse helden van de Nürburgring! Alle Nederlandse deelnemers op een rij

Kort na 17.00 uur vielen de eerste regendruppels op de Nordschleife, al bleef een serieuze bui uit. Richting het einde van Verstappens stint brak de zon alweer door. De Limburger droeg de Mercedes over aan teamgenoot Jules Gounon. Naar verwachting zal Verstappen nu wat rust pakken, alvorens hij later vannacht opnieuw in actie komt. In bijna tweeënhalf uur tijd, de maximale lengte voor een stint, legde hij drieëntwintig ronden af.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.