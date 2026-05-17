Max Verstappen heeft zich opnieuw op het circuit begeven voor zijn derde stint in de 24 uur van de Nürburgring. Na de ochtendsessie van Lucas Auer nam de F1-coureur omstreeks 08.45 uur het stuur over. Daarmee heeft Verstappen Racing de vaste rotatie doorbroken; gedurende de afgelopen achttien uur volgde Daniel Juncadella de Oostenrijker op. Het team rijdt nog altijd aan de leiding, al bedraagt het verschil met zusterteam RAVENOL minder dan één minuut.

Verstappen veroverde in het holst van de nacht al de leiding op de Nürburgring, toen hij na een halfuur duelleren met Maro Engel naar de koppositie reed. Jules Gounon en Lucas Auer hielden vervolgens stand aan kop, waarna de Nederlander in de ochtend opnieuw in de Mercedes-AMG GT3 stapte. De #80 Mercedes – vooralsnog de enige serieuze uitdager van Verstappen Racing – dook op hetzelfde moment de pitstraat in. Het verschil tussen beide teams bedroeg op dat moment slechts vijf seconden.

Naar verwachting rijdt Verstappen opnieuw een dubbele stint, wat betekent dat hij ongeveer tweeënhalf uur achter het stuur zal zitten. Voor 11.30 uur staat dus opnieuw een rijderswissel gepland in de #3 Mercedes. Het team heeft inmiddels al meer dan honderdvijftien ronden afgelegd, maar de race is – bij aanvang van Verstappens derde stint – pas voor driekwart voltooid. De overgebleven teams moeten nog tot 15.00 uur vanmiddag zien te overleven.

