De #3 Mercedes van Max Verstappen staat in de garage! Nog geen uur nadat de F1-coureur de auto had overgedragen aan Daniel Juncadella, moest de Spanjaard de bolide terug naar de pitstraat loodsen. Het team bevestigt dat het gaat om een probleem met de aandrijfas. Verstappen Racing staat inmiddels al geruime tijd stil en zakt weg in de tijdlijsten. Het team had zicht op de eindzege, maar is inmiddels teruggevallen tot buiten de top tien.

Rond 12.00 uur stapte Daniel Juncadella uit de auto. De teleurstelling viel van zijn gezicht af te lezen; na de stint van Verstappen lag het team nog altijd op koers voor de eindzege op de Nürburgring. Volgens teambaas Stefan Wendel gaat het om problemen met de aandrijfas. “We kregen een ABS-waarschuwing, maar Daniel Juncadella zei dat hij het aankon”, reageerde hij voor de camera’s. “Toen hoorde hij vreemde geluiden en begon de auto te trillen, waardoor hij na twee ronden een ongeplande pitstop moest maken.”

Kapotte aandrijfas

In de garage vonden de monteurs al snel de oorzaak van het probleem. “We ontdekten schade aan de aandrijfas, die vervolgens meer onderdelen van de auto heeft beschadigd”, vervolgde hij teleurgesteld. “We werken nu aan reparaties en willen absoluut weer de baan op”, voegde hij eraan toe. De overwinning kunnen Verstappen en consorten inmiddels vergeten; zusterteam én concurrent RAVENOL gaat momenteel aan de leiding. Naar verluidt zetten de monteurs van Winward alles op alles om de #3 Mercedes nog te repareren voor een eervolle slotstint.

Na zijn ochtendsessie leek er voor Verstappen nochtans geen vuiltje aan de lucht. De Nederlander genoot zichtbaar van de uitdaging. “De competitie, het endurance-racen met teamgenoten”, glunderde hij. “Een 24-uursrace hier is gewoon enorm uitdagend. Die hele combinatie.” Zien we hem volgend jaar weer terug? “Dat zal ik zeker proberen, maar het hangt ook af van mijn kalender”, reageerde hij verheugd. Mogelijk krijgt hij dan de kans om zich te revancheren.

