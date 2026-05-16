Nyck de Vries heeft zaterdag in Monaco voor een bijzondere overwinning gezorgd in de Formule E. Voor het eerst sinds zijn rentree in 2023 zegevierde de Nederlander weer eens in de elektrische klasse. Bovendien was het voor zijn team Mahindra de allereerste overwinning in vijf jaar.

De Vries bleef aan de boorden van de Middellandse Zee de Nieuw-Zeelandse routinier Mitch Evans voor. De Spanjaard Josep Maria Marti eindigde als derde. De overwinning van De Vries was verdiend, want de Nederlander reed een foutloze wedstrijd. Dat kon niet gezegd worden van polesitter Dan Ticktum. Die ging in de fout bij een crash met Antonio Felix da Costa. De Engelsman kreeg uiteindelijk 33 plaatsen straf.

In de strijd om de wereldtitel gaat Evans aan de leiding met 117 punten, voor de Duitser Pascal Wehrlein met 101. De Vries staat elfde met 30 punten. Zondag staat er nog een tweede race op het programma in Monaco.

