Alle Formule E-coureurs stuurden onlangs gezamenlijk een brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, waarin ze hun zorgen uiten over de wedstrijdleiding, de toepassing van de reglementen en de algemene begeleiding binnen het kampioenschap. De brief, die op 11 maart werd verzonden door coureursvertegenwoordigers Lucas di Grassi en regerend kampioen Oliver Rowland, bevat een reeks klachten die volgens de rijders al langere tijd spelen in de elektrische raceklasse.

In de brief – die dinsdag werd uitgelekt aan The Race – erkennen de coureurs dat er vooruitgang is geboekt, maar stellen zij dat er nog steeds grote problemen bestaan binnen de sport. Zo schrijven ze dat er ieder jaar ‘veel is verbeterd met betrekking tot de lokale autoriteiten, de marshals, de veiligheid, de circuitomstandigheden, de technische eerlijkheid in het kampioenschap en de algemene protocollen’. Tegelijkertijd willen ze echter ‘formeel hun gedeelde en groeiende bezorgdheid uiten over de huidige standaard en consistentie van de stewards en de wedstrijdleiding’.

Een belangrijk punt van kritiek richt zich op de rol van wedstrijdleider Marek Hanaczewski. De coureurs roepen op tot een evaluatie van het begrip en de interpretatie van de reglementen van de 40-jarige Pool. “Zonder het vermogen – en de bescheidenheid – om fouten te erkennen en ervan te leren, is er weinig bewijs van voortdurende verbetering”, luidt het kritische commentaar. Daarnaast pleiten zij voor een onafhankelijk onderzoek naar de consistentie van de stewards.

LEES OOK: Tijdschema GP Japan | Zo laat beginnen de sessies

In het slot van de brief roepen de rijders op tot de oprichting van een ‘formeel, gestructureerd forum voor coureurs en racebegeleiding’ binnen de Formule E. Daarnaast moeten er duidelijke richtlijnen voor de stewards komen en een manier waarop deze onafhankelijk geëvalueerd kunnen worden, alsmede een mechanisme dat fouten van de stewards kan corrigeren.

FIA wil hoogste normen handhaven

De FIA heeft inmiddels bevestigd dat de brief is ontvangen. In een reactie laat de organisatie weten dat het in gesprek blijft met alle betrokken partijen. Volgens een woordvoerder staat de federatie regelmatig in contact met fabrikanten, teams en coureurs in de Formule E. “We bekijken de opmerkingen over sportieve zaken die onlangs door coureurs zijn gemaakt”, luidt de verklaring. We zullen dezelfde proactieve aanpak blijven hanteren om dit kampioenschap te ontwikkelen. Daarbij willen we de hoogste normen blijven handhaven.”

Opvallend is dat veel teambazen niet op de hoogte waren dat de coureurs een klachtenbrief hadden opgesteld. Meerdere teams zouden pas meer dan een dag later hebben gehoord van de actie van hun coureurs. Volgens The Race heeft dat tot interne spanningen geleid. Volgens bronnen overwegen sommige teams disciplinaire maatregelen, variërend van het inhouden van bonussen tot mogelijke boetes. De teams hebben via hun gezamenlijke organisatie afstand genomen van het pleidooi van de coureurs.

In de Formule 1 klonk er de afgelopen jaren een vergelijkbare kritiek vanuit het rijdersveld. Het kwam nooit tot een gezamenlijke klachtenbrief, maar meerdere coureurs waren in het verleden uitgesproken over de staat van stewarding in de koningsklasse en opvallende beslissingen van de wedstrijdleiding. Veel (oud-)coureurs lobbyden al meermaals voor een team van vaste stewards. Daarnaast zouden er duidelijkere richtlijnen moeten komen voor het uitdelen van straffen.

Lees hier alles over de GP Japan

