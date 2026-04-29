FIA-directeur van de eenzitters, Nikolas Tombazis, is van mening dat de hele saga rondom de compressieverhouding van de Mercedes-motor eerder dit seizoen ‘buiten proporties is opgeblazen’. Het bestuursorgaan geloofde namelijk voor geen moment dat de Zilverpijlen, of welk ander team dan ook, probeerden om vals te spelen. Toch paste de FIA het reglement aan: ‘Wilde dat de discussie niet te lang door zou blijven gaan’.

Nog voordat het 2026-seizoen was begonnen, werd de winterstop gedomineerd met verhalen rondom de krachtbron van Mercedes. De Zilverpijlen zouden een maas in de wet hebben gevonden waardoor ze de compressieverhouding van hun krachtbron op het circuit, via thermische uitzetting, zouden kunnen verhogen. Tijdens statische tests terug in de garage zou de compressieverhouding wel aan de toegestane 16:1 voldoen. De FIA greep later in door vanaf de GP Monaco ook tests in te voeren voor wanneer de motor een hogere temperatuur heeft.

Volgens FIA-topman Nikolas Tombazis was de hele kwestie rondom de Mercedes-motor ‘buiten proporties opgeblazen’. “Ik vind dat het geen greintje van de aandacht verdiende die het heeft gekregen”, vertelt de topman tijdens een recente mediasessie. “We hebben nooit gedacht dat iemand probeerde te valsspelen. Sommigen hadden geprobeerd de compressieverhouding bij gunstigere temperaturen aan te passen, en die waren legaal.”

‘Wedloop voorkomen’

Toch besloot het bestuursorgaan wel in te grijpen. Tombazis legt uit waarom: “Eind februari hebben we een aantal beslissingen genomen om te voorkomen dat de hele F1-paddock in een wedloop terecht zou komen om ‘exotische’ materialen of oplossingen te vinden die indruisen tegen de geest van de sport. Het is iets wat we vaak doen als we met bepaalde situaties worden geconfronteerd: we verbieden ze niet, maar we voorkomen dat de discussie te lang door blijft gaan. Ik accepteer geen kritiek dat iemand probeerde te valsspelen, zelfs als de gekozen oplossingen en mechanismen buiten de bedoeling van de reglementen vielen.”

