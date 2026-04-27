Andrea Kimi Atonelli leidt momenteel, als jongste coureur ooit, het coureurskampioenschap. Toch twijfelt oud-coureur David Coulthard nog aan de titelkansen van de jonge Italiaan. ‘Natuurlijk kan Kimi Antonelli wereldkampioen worden’, zegt de Schot, maar hij ziet wel gelijk een hindernis voor de Mercedes-coureur: ‘Hij zal met hand en tand tegen George moeten vechten’.

Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell zijn tot nu toe de enige twee Grand Prix-winnaars van het seizoen. Hierdoor bezetten de twee coureurs ook de eerste twee plaatsen in het coureurskampioenschap. Kimi Antonelli trok tijdens de laatste twee raceweekenden, in China en Japan, aan het langste eind door twee races achter elkaar te winnen. Toch twijfelt oud-coureur David Coulthard over de titelkansen van de jongere Mercedes-coureur.

LEES OOK: Wolff over Antonelli: ‘Hij is negentien jaar, niet Senna’

Zo voelt Kimi Antonelli voor de Schot nog niet helemaal als serieuze kanshebber voor de titel dit jaar. “Mercedes heeft veel tijd in dit seizoen gestoken en heeft een lange droogteperiode achter de rug. Laten we afwachten wat er in Miami gebeurt, dan krijgen we misschien een beter beeld van hoe de pikorde zich verder ontwikkelt”, vertelt de voormalig coureur voor Red Bull aan ServusTV. “Natuurlijk kan Kimi Atonelli wereldkampioen worden. Als je een winnende auto hebt, is George Russell zo’n beetje de enige die hem nog kan bijhouden. Hij zal met hand en tand moeten vechten.”

‘Geen druk op Kimi’

Hoe de verdere titelstrijd tussen Kimi Antonelli en Russell zich ook ontwikkelt vanaf de GP Miami, teambaas Toto Wolff weigert om druk te leggen op de jongste Mercedes-telg. “Wat Kimi betreft,” zei hij in een recente mediasessie, “zijn we altijd heel duidelijk geweest over onze doelstellingen. In zijn eerste jaar verwachtten we goede prestaties en hoogtepunten, maar ook momenten waarop het erg moeilijk zou worden. En dat is precies wat we hebben gezien.”

“Natuurlijk wil iedereen in Italië het over wereldkampioenschappen hebben en komen er vergelijkingen met Ayrton Senna naar voren”, vervolgt Wolff. “Maar dat is iets wat ik niet graag lees. Hij is een 19-jarige die vooral in Italië in de schijnwerpers staat. Het is daarom belangrijk om de verwachtingen en druk te verminderen in plaats van ze te verhogen.”

Lees hier alles over GP Miami

