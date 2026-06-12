Toto Wolff ziet dit seizoen een duidelijk meer volwassen Kimi Antonelli rondlopen in de paddock. De jonge Italiaan ervaarde vorig jaar nog veel druk tijdens de Europese races, maar volgens de Mercedes-teambaas is dat inmiddels veranderd. Antonelli weet beter wat er van hem wordt verwacht op het hoogste niveau, al blijft Mercedes hem beschermen tegen te hoge verwachtingen. “We zagen momenten van briljantheid en momenten waarop we ons de haren uit het hoofd konden trekken vanwege fouten”, aldus Wolff.

Toto Wolff ziet vooral op mentaal vlak grote stappen bij Kimi Antonelli. De Italiaan is op het moment de leider in het kampioenschap, maar volgens de Oostenrijker lijkt die druk weinig invloed op hem te hebben. “Vorig jaar was hij achttien. Je wordt in dit monster dat Formule 1 heet gegooid, terwijl iedereen je in de gaten houdt. Je gaat rijden bij een team dat in staat is races te winnen en ik denk dat de druk enorm is. Nu is het totaal anders, want hij weet hoe het gaat en wat ervan hem wordt gevraagd”, vertelt Wolff tijdens een mediamoment in Barcelona.

‘Nog geen kampioenschap gewonnen’

Ondanks de sterke ontwikkeling van Antonelli blijft Mercedes voorzichtig met de verwachtingen rondom de jonge coureur. Wolff benadrukt dat het team hem bewust probeert af te schermen van extra verplichtingen buiten de baan. “We proberen hem te beschermen tegen te veel media- en marketingactiviteiten. Dat is het beste wat wij kunnen doen. We blijven benadrukken dat er alsjeblieft geen vergelijkingen gemaakt moeten worden met Ayrton Senna of dat hij vijf races op rij heeft gewonnen. Dat is ongelooflijk voor zo’n jonge man, maar we hebben nog geen kampioenschap gewonnen”, aldus Wolff.

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Volgens de Mercedes-teambaas was het talent van Antonelli al zichtbaar tijdens zijn kartjaren en periode in de juniorcategorieën. “Tijdens de kartjaren en de juniorformules kon je al zien dat hij buitengewoon was. Daarom moesten we ons moment afwachten. Ik heb het vorig jaar vaak gezegd: we zagen momenten van briljantheid en momenten waarop we ons de haren uit het hoofd konden trekken vanwege fouten”, benadrukt de Oostenrijker.

‘Prestaties niet bagatelliseren’

Wolff wil daarbij niet voorbijgaan aan de prestaties van George Russell. Volgens hem liggen de twee Mercedes-coureurs qua snelheid nog altijd dicht bij elkaar. “Ik probeer Kimi’s prestaties niet te bagatelliseren, maar deze twee liggen qua tempo niet ver uit elkaar. Ze blijven elkaar uitdagen, maar Antonelli is een jonge man die de eisen van de Formule 1 begrijpt. Hij heeft zijn talent omgezet in resultaat en we zijn erg onder de indruk”, vervolgt Wolff.

Volgens de Mercedes-teambaas speelde ook de afstelling van de auto een rol in de mindere periode van Russell. “In Miami ging het heel goed met Kimi, net als vorig jaar. George vond dat zijn auto meer op die van Kimi moest lijken en is die richting opgegaan. Kimi was natuurlijk snel, maar ik denk dat het George op het verkeerde been heeft gezet. Hij heeft waarschijnlijk zijn rijstijl aangepast, zonder dat dit zich vertaalde naar betere rondetijden. Nu is hij teruggekeerd naar wat voor hem werkt”, besluit Wolff.

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