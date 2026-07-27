De GP van Hongarije – de laatste etappe voor de F1-zomerstop – zorgde zondag voor het nodige spektakel. Na een strategische race op de Hungaroring kroonde polesitter Lando Norris zich overtuigend tot winnaar, al was het geenszins een eenvoudige zege voor de regerend wereldkampioen. De internationale media prijzen daarnaast Max Verstappen en Kimi Antonelli, die het podium completeerden. Laatstgenoemde wordt na elf Grands Prix al ‘de onbetwiste meester’ genoemd.

“Norris pakte de overwinning vanaf pole position”, schrijft het Hongaarse Formula.hu. “Hoewel hij daarbij wel wat hulp nodig had van Carlos Sainz, nadat eigenlijk Piastri lange tijd aan de leiding reed.” De Australiër was na zijn tweede pitstop de virtuele wedstrijdleider, maar achterblijver Sainz liet hem geen ruimte. Door een systeemfout kreeg hij geen blauwe vlagmelding op zijn stuurwiel te zien. “Verstappen hield het tempo knap bij, terwijl Antonelli wéér een podium uit het vuur wist te slepen.”

Italiaanse meester

Die Antonelli staat met name in eigen land in de schijnwerpers. “De Formule 1 gaat op vakantie met een onbetwiste meester”, oordeelt La Gazzetta dello Sport. “Ook in Hongarije, op een circuit dat theoretisch ongunstig is voor Mercedes, schitterde Kimi Antonelli. Het wonderkind uit Bologna wist een race waarin hij na een kwalificatiestraf als zevende startte volledig om te draaien en met een derde plaats zijn voorsprong op Lewis Hamilton in het klassement – inmiddels 50 punten – verder uit te bouwen. Zelfs in zijn wildste dromen had hij zich niet kunnen voorstellen dat hij halverwege het kampioenschap over zo’n voorsprong zou beschikken. Met zes zeges en evenveel pole positions lijkt hij met elke race sterker, volwassener en zelfverzekerder te worden.”

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Ook Max Verstappen, die vooraf weinig kansen werd toegedicht op de Hungaroring, wordt in het zonnetje gezet in Italië. “Inhalen in Hongarije is voor vrijwel iedereen bijzonder lastig, behalve voor Max Verstappen. De Nederlander verraste Lewis Hamilton met een spectaculaire remactie in de eerste bocht en pakte zo de positie terug die hij door de pitstops had verloren. Hij greep die kans, zoals alleen hij dat kan. Verstappen sloot de race af met een buitengewone tweede plaats, ondanks een Red Bull die niet op het niveau van de concurrentie zat. De sterkste coureur op de grid is nog altijd Super Max.” En racewinnaar Lando Norris? “De wereldkampioen weet weer wat winnen is”, aldus La Gazzetta. “Norris bezorgt McLaren een cruciale zege.”

‘Super Max’

Bij L’Equipe vragen ze zich ondertussen af of ‘Super Max’ in 2026 nog een overwinning zal boeken. Mogelijk is deze tweede plaats het hoogst haalbare voor de Nederlander. “Max Verstappen heeft dit seizoen nog geen overwinning achter zijn naam staan, maar zijn tweede plaats van zondag in Hongarije smaakte bijna als een zege”, concluderen de Fransen. “Op vrijdag was hij al woedend en zaterdag deed hij daar nog een schepje bovenop; na zijn spin in Q3 noemde hij de auto ‘onbestuurbaar’. Dankzij zijn bandenmanagement en een prachtige inhaalactie op Lewis Hamilton slaagde hij er echter in zijn vierde podium van het seizoen te behalen.”

Het Engelse The Guardian spreekt tot slot van een ‘verdiende’ overwinning voor Norris. “Achter hem zette Antonelli zijn titelrivalen opnieuw onder druk door vanuit een onverwachte positie belangrijke punten te pakken”, luidt het verslag. “Bovendien moest teamgenoot George Russell opnieuw zijn pech vervloeken – pech die hem lijkt te achtervolgen. Lewis Hamilton kwam als vierde over de finish, maar eindigde uiteindelijk achter Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc door een straf van vijf seconden. Jammer, want Hamilton had de hele race hard gestreden, inclusief een spannende strijd met Verstappen. Het hoogtepunt was een briljante inhaalmanoeuvre van de Nederlander aan de binnenkant van bocht één; alleen al daardoor kregen de toeschouwers waar voor hun geld.”

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