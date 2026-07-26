Met verslaggever Gerard Bos blikken we vanuit de Hungaroring terug op een spannende Grand Prix van Hongarije. Lando Norris wint voor het eerst dit seizoen een Grand Prix en doet dat met verve. Max Verstappen eindigt tegen alle verwachtingen in als tweede, terwijl Kimi Antonelli de schade beperkt met een derde plaats. Verder bespreken we waarom de grote favoriet Ferrari met lege handen terugkeert naar Maranello en waarom George Russell opnieuw de bodemloze gifbeker lijkt te moeten leegdrinken.

Dat, en natuurlijk reacties en opvallende momenten uit het raceweekend, hoor je in deze aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Bekijk of luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!