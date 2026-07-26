George Russell betreurt een weinig indrukwekkende GP van Hongarije. De Mercedes-coureur kwam als zevende over de eindstreep, nadat hij bij de start al ver was teruggevallen; zijn bolide schoot in de anti-stallmodus, waardoor hij vanaf P6 naar P20 tuimelde. In de race wist hij de schade enigszins te beperken. Het probleem bij de start was het zoveelste pechgeval voor Russell, die uitkijkt naar een rustigere tweede seizoenshelft.

“Een vreselijke start, zo kun je het wel omschrijven”, verzuchtte Russell na afloop tegenover Sky Sports. “Helaas kon ik er niets aan doen. Er ging gewoon iets heel erg mis.” In de race kon de Engelsman veel plaatsen goedmaken, maar een finish op het podium was buiten bereik op de Hungaroring. Teamgenoot Kimi Antonelli wist de schade van zijn kwalificatie – P7 na een gridstraf – beter te beperken en eindigde op de derde plaats.

‘Blijf werken aan mezelf’

“Ik ben wel tevreden dat het tempo hoog lag”, vervolgde Russell enigszins optimistisch. “Het team zei dat het net zo goed was als dat van de rest van het veld, wat een lichtpuntje is. Maar daarnaast stapelen de problemen zich gewoon op.” Wat gebeurde er precies bij zijn start? “Ik gaf gas en wachtte, en toen sloeg de motor ineens op hol. Het toerental ging alle kanten op. Dit kan op de lange lijst met dingen die er in de eerste seizoenshelft zijn misgegaan. Laten we hopen dat de tweede helft wat rustiger verloopt.”

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“Ik blijf wel positief”, voegde hij er snel aan toe. “Ik ben enorm teleurgesteld over alles wat er in de eerste helft van het jaar is gebeurd, maar op een gegeven moment moet je jezelf herpakken en accepteren dat er veel dingen zijn waar je geen controle over hebt en die tegen je kunnen werken. Er zijn dingen waar ik wél controle over heb en die ik beter moet doen. Daar blijf ik aan werken.”

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