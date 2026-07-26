Oscar Piastri heeft hard uitgehaald naar Carlos Sainz na de GP van Hongarije. De McLaren-coureur noemde de aanvaring met de Williams-rijder, die hem mogelijk de overwinning kostte, ‘een van de domste dingen’ die hij ooit op een circuit heeft gezien. Piastri leek lange tijd op weg naar een sterk resultaat, maar verloor kostbare tijd door het incident. Tot overmaat van ramp viel hij daarna uit met een versnellingsbakprobleem.

Na een bliksemstart leidde Piastri de race in de openingsfase, maar zag zijn voorsprong verdwijnen nadat hij een pitstop had gemaakt en terugviel achter Sainz. Bij een poging de Williams-coureur – nota bene een achterblijver – in te halen raakten de twee elkaar, waardoor Piastri tijd verloor ten opzichte van teamgenoot Lando Norris. Norris profiteerde vervolgens door zijn tweede pitstop te maken en de leiding over te nemen.

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Na afloop was Piastri duidelijk niet te spreken over het optreden van Sainz. “Voor mij is er absoluut geen excuus”, vertelde Piastri aan Viaplay. “Dat moet wel een van de domste dingen zijn die ik ooit op een circuit heb gezien. Het maakt me niet uit welk excuus je geeft.” Toch weigerde Sainz de schuld op zich te nemen. Hij verklaarde tegenover de pers dat een systeemfout de boosdoener was geweest. Daardoor had hij ‘geen idee’ dat de McLaren-coureur hem naderde.

Gemiste kans

Volgens Piastri voelde hij dat de overwinning binnen handbereik lag. “Het is absoluut een gemiste kans”, vervolgde hij teleurgesteld. “De snelheid was niet geweldig op de harde banden, maar ik had het gevoel dat ik, zolang ik mijn positie op de baan behield, een redelijke kans had om het tot het einde vol te houden. Het zou geen mooie race worden, maar ik had het gevoel dat het mogelijk was. Maar ja, vanaf dat moment ging zo’n beetje alles mis wat mis kon gaan.”

Het sterkste moment van zijn middag kwam volgens Piastri bij de start, toen hij de leiding overnam. “Dat was absoluut het hoogtepunt van mijn race en daarna ging het bergafwaarts”, grapte hij bij Sky Sports. “Er is in ieder geval genoeg om na te bespreken.”

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