Na elke Grand Prix presenteren we onze Racespecial, waarmee je exclusief het raceweekend (her)beleeft. Een complete digitale special met verhalen en reacties uit de paddock plus alle uitslagen en standen. Lees je de digitale racespecial in Mijn Magazines, lees dan even verder onder de afbeelding.

Lees direct verder met Mijn Magazines Beleef de Formule 1 van dichtbij. We zijn bij alle GP’s aanwezig en brengen je unieke content, het mooiste beeld en exclusieve interviews met Max Verstappen. Al vanaf 1 euro per week. Alle digitale edities van FORMULE 1 Magazine + 25 andere topmagazines, waaronder Helden Magazine, Fiets Magazine en Procycling.

Na iedere race direct een exclusieve digitale special.

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