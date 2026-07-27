Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De GP van Hongarije. Over Lando Norris die eindelijk weer eens de bovenste trede van het podium mocht beklimmen en het verschil in mindset tussen Max Verstappen en Red Bull Racing.

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