Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: De GP van Hongarije. Over Lando Norris die eindelijk weer eens de bovenste trede van het podium mocht beklimmen en het verschil in mindset tussen Max Verstappen en Red Bull Racing.
Column Jeroen Bleekemolen: ‘Er is groot verschil in mindset tussen Max Verstappen en zijn team’
Jeroen Bleekemolen
27 juli 2026
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