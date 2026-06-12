Toto Wolff ziet de Grand Prix van Monaco voor George Russell vooral als een ‘ongelukkige situatie.’ De Mercedes-teambaas geeft aan dat het team bezig is met kijken of de straf teruggedraaid kan worden, net als bij Pierre Gasly die nu tóch derde is. Wolff vindt dat deze straf vooral grote gevolgen heeft voor Russell, maar hij geeft wel aan dat de Brit een blijk van veerkracht heeft. “Hij had veel betere resultaten kunnen behalen”, vertelt Wolff.

Toto Wolff geeft aan dat er op het moment gesprekken lopen met zijn advocaten om te kijken wat ze voor George Russell kunnen doen na de Grand Prix van Monaco. Zo vraagt de Oostenrijker zich vooral af wat die twintig seconden racetijd betekenen voor het uiteindelijke resultaat. “Denken we dat we realistisch gezien een positie hebben om het resultaat terug te draaien? Ik denk het niet. Maar we moeten het zeker proberen als we zien dat er ook maar een kansje is. Op dit moment beoordelen wat de situatie met Gasly voor George betekent”, vertelt Wolff in de persconferentie in Barcelona.

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‘Podium gehaald, is een andere vraag’

Voor Russell was de race in Monte Carlo een om te vergeten, dat ziet ook Toto Wolff. Volgens de Mercedes-teambaas heeft de drive-through-penalty die Russell heeft gekregen vooral gevolgen op zijn positie in het kampioenschap. “Hij had een moeilijke kwalificatiesessie, maar klom helemaal terug naar voren. Het is duidelijk dat zonder de straf, de uitkomst van zijn race totaal anders zou zijn geweest. Of hij het podium zou hebben gehaald, is een andere vraag”, benadrukt Wolff.

Toch blijft Wolff positief over Russell zijn resultaten over dit seizoen. De Mercedes-coureur is al een aantal keer uitgevallen de laatste races. “Ik vind dat George heel goed blijk geeft van veerkracht. Elke coureur maakt ups en downs mee en zeker als je naar de laatste paar races kijkt, had hij veel betere resultaten kunnen behalen. Zonder de incidenten in Monaco zou hij solide punten hebben gescoord. Op papier zou hij misschien vijftig punten hoger hebben gestaan. Dat is niet het geval en hij gaat daar goed mee om”, aldus de Oostenrijker.

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