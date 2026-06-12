Red Bull en McLaren gaan mogelijk beroep aantekenen tegen de beslissing van de FIA om Pierre Gasly na de GP van Monaco alsnog de derde plaats terug te geven. Dat bevestigen meerdere bronnen vanuit de paddock. Beide teams werden benadeeld door het feit dat Gasly uiteindelijk weer op P3 werd geklasseerd na een fout in de tijdregistratie van FOM. Zo verloor Isack Hadjar zijn podiumplaats en zakte Oscar Piastri terug naar P5.

Aanvankelijk kreeg Pierre Gasly twee tijdstraffen voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Daardoor zakte de Fransman ver terug in de eindklassering. Die straffen werden vrijdag echter ongeldig verklaard nadat een fout in de meetsystemen van de pitstraat aan het licht was gekomen. Gasly erfde daardoor de derde plaats van Hadjar, waardoor de Red Bull-coureur terugviel naar P4 en Piastri naar P5. Ook Liam Lawson en Arvid Lindblad schoven een positie naar achteren, al heeft Racing Bulls vooralsnog geen beroep aangetekend.

Beroep

Het indienen van een beroep is de eerste stap in het juridische proces en moet binnen een uur na de uitspraak worden gedaan. Beide teams hebben nu 96 uur de tijd om hun bezwaar nader te onderbouwen met relevant bewijsmateriaal. McLaren en Red Bull waren aanwezig bij de hoorzitting over de herziening van de uitslag en hebben hun standpunten inmiddels kenbaar gemaakt richting het vervolg van de procedure.

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Mercedes heeft vooralsnog niets van zich laten horen. George Russell kreeg in Monaco eveneens een tijdstraf voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Daardoor viel de Brit buiten de punten en verloor hij kostbare grond in de strijd om het wereldkampioenschap.

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