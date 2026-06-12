Pierre Gasly kreeg vijf dagen na de GP van Monaco alsnog zijn podiumplaats terug, nadat Alpine succesvol in beroep ging tegen de tijdstraffen van de FIA. De Fransman kwam in het prinsdom als derde over de finish, maar zou tot twee keer toe de maximumsnelheid in de pitstraat hebben overschreden. Dat leverde hem twee tijdstraffen van vijf seconden op, waardoor hij ver terugzakte in de eindklassering. Hoe heeft Alpine zijn onschuld kunnen bewijzen?

Het eerste en belangrijkste punt: de snelheidsregel zelf is minder strikt dan vaak wordt aangenomen. Artikel B1.6.3a stelt simpelweg dat de snelheid in de pitstraat niet boven de 60 km/u mag uitkomen. Maar er staat nergens dat uitsluitend het officiële tijdregistratiesysteem leidend is. Omdat die expliciete verwijzing ontbreekt, ontstond ruimte voor interpretatie en dus voor Alpine om het tegendeel te bewijzen.

Foutief meetsysteem

Het tweede en doorslaggevende element was technisch van aard. De snelheid in de pitstraat wordt berekend via afstand gedeeld door tijd. Na de race bleek echter dat de officiële afstand in de betreffende meetzone niet klopte. Door verschoven barrières was de gemeten sectie 77 centimeter langer geregistreerd dan de daadwerkelijke rijlijn. De FIA-tijdwaarnemer ontdekte dit later zelf met een laserscan en kwam tot een nieuwe berekening: Gasly reed effectief 58,7 en 58,8 km/u – dus onder de limiet. Het feit dat het officiële meetsysteem zichzelf tegensprak, was voor de stewards reden om de straffen te herzien.

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Het derde punt was procedureel. Gasly had zijn straf niet tijdens de race uitgezeten, maar kreeg tijdstraffen die achteraf bij zijn eindtijd werden opgeteld. Via een herzieningsverzoek kan een dergelijke straf – in tegenstelling tot tijdstraffen die al tijdens de race zijn uitgezeten – nog worden teruggedraaid. Bovendien diende Alpine binnen 96 uur een officieel verzoek tot heropening in, inclusief nieuw technisch bewijs. Hoewel er in Monaco nog meer tijdstraffen werden uitgedeeld, hebben andere teams geen beroep aangetekend, waardoor er verder geen wijzigingen meer in de einduitslag komen. De grote verliezer is Isack Hadjar, die zijn eerste Red Bull-podium alsnog kwijtraakt.

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