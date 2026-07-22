McLaren zet tijdens de GP van Hongarije opnieuw junior Leonardo Fornaroli in tijdens de eerste vrije training. De regerend Formule 2-kampioen neemt op de Hungaroring plaats in de auto van Oscar Piastri en krijgt daarmee zijn tweede trainingssessie van het seizoen. In Barcelona kroop hij al achter het stuur van de MCL40 van Lando Norris. Naast McLaren zetten ook Haas en Alpine een rookie in tijdens de openingssessie, met respectievelijk Ryo Hirakawa en Paul Aron.

De sessie komt op een belangrijk moment voor McLaren. Het team neemt een omvangrijk upgradepakket mee naar Boedapest in de hoop de achterstand op Mercedes verder te verkleinen. McLaren is bovendien zeer te spreken over de ontwikkeling van Fornaroli en onderzoekt volgens teambaas Andrea Stella mogelijkheden om de 21-jarige Italiaan – tijdelijk – elders op de grid onder te brengen. Daarbij wordt hij nadrukkelijk gelinkt aan het tweede stoeltje bij Haas. Na een wisselvallige eerste seizoenshelft is Esteban Ocon allerminst zeker van zijn toekomst bij de Amerikaanse renstal.

Rookiegolf

Niet alleen McLaren zet een rookie in tijdens de openingssessie in Hongarije. Haas laat Oliver Bearman plaatsmaken voor Toyota-protegé Ryo Hirakawa, terwijl Alpine-reservecoureur Paul Aron voor de derde keer dit seizoen een vrije training rijdt. De Est vervangt Franco Colapinto, nadat hij eerder al op huurbasis in actie kwam voor Audi in Barcelona en Oostenrijk.

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Formule 1-teams moeten sinds 2025 vier keer per seizoen verplicht een rookie inzetten tijdens een vrije training, zodat de volgende generatie tijdig kan wennen aan de hoofdklasse. Alle vaste coureurs moeten daarom tweemaal hun bolide afstaan, met uitzondering van Racing Bulls‘ Arvid Lindblad. De Brits-Zweedse coureur debuteerde dit jaar in de koningsklasse en geldt dus zelf nog als rookie.

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