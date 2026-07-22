Charles Leclerc wil de verwachtingen bij Ferrari temperen richting de GP van Hongarije. De Scuderia was opvallend snel tijdens de afgelopen raceweekenden op Silverstone en Spa-Francorchamps, twee snelle circuits waar Mercedes aanvankelijk als favoriet werd gezien. Zodoende zijn de verwachtingen voor Boedapest hooggespannen, ook omdat zowel Leclerc als Lewis Hamilton in het verleden sterk presteerde op de Hungaroring.

Toch wil de Monegask niet te vroeg juichen als het gaat om Ferrari’s kansen voor komend weekend. “Het zou kunnen dat we sterk voor de dag komen, maar het zou ook niet zo kunnen zijn; dat weten we pas als we er zijn. Ik denk dat het heel moeilijk is om het prestatieniveau van elk team te voorspellen”, benadrukte hij tegenover de pers in België. “Ik herinner me nog goed wat het algemene gevoel was richting Monaco, en toen we daar aankwamen, presteerden we ondermaats en voldeden we niet aan de verwachtingen. Dus ik denk dat we voorzichtig moeten zijn. We moeten gewoon goed ons huiswerk doen, net zoals we dat op elk circuit doen.”

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“Wat we de afgelopen twee weekenden bijzonder goed hebben gedaan, is ervoor zorgen dat we ons pakket optimaal benutten, en dat is de mentaliteit die we moeten vasthouden voor Boedapest, zonder ons druk te maken over verwachtingen”, aldus Leclerc. De 28-jarige coureur kijkt terug op twee sterke races, waarin hij zijn teamgenoot tweemaal aftroefde. “Ik ben ervan overtuigd dat ik een stap vooruit heb gezet”, gaf hij toe. “Maar ik presteer nog niet op het niveau dat ik nastreef. Sommige eigenschappen van de auto maken dat mijn rijstijl nog niet heel natuurlijk aanvoelt. Daardoor ben ik soms wat trager, dus daar moet ik zeker aan blijven werken.”

“Binnen je eigen rijstijl kun je er nooit vanuit gaan dat je elke ronde dezelfde vermogensafgifte krijgt”, besloot Leclerc nadrukkelijk. “Dat is misschien wel het meest frustrerende aan deze auto’s.”

Niets is vanzelfsprekend

Ook teambaas Fred Vasseur waagde zich niet aan een voorspelling voor de GP van Hongarije. Hij legde uit dat veel teams upgrades zullen introduceren, waardoor de krachtsverhoudingen opnieuw kunnen verschuiven. “Ik heb geen verwachtingen, helemaal niet”, lachte hij. “Nee, want iedereen komt met upgrades. Bovendien draait het allemaal om de uitvoering: bandenmanagement, de afstelling van de auto en de lay-out van het circuit. Ik denk dat als we dezelfde kwalificatie neerzetten als in Spa, dat zijn vruchten zal afwerpen, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Elk weekend beginnen we weer helemaal opnieuw.”

“Op papier zijn circuits zoals Silverstone en Spa waarschijnlijk wat lastiger”, erkende Vasseur. “Maar aan de andere kant presteerden we in Monaco niet zo goed. Dat betekent dat we moeten blijven pushen, dezelfde aanpak moeten blijven hanteren en nooit moeten denken dat het vanzelf gaat. Dat doet het immers nooit.”

Charles Leclerc won de GP van Groot-Brittannië, zijn eerste overwinning sinds 2024 (Getty Images)

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