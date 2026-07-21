De Formule 1 is pas net vertrokken van Spa-Francorchamps of het volgende raceweekend dient zich alweer aan. De koningsklasse reist af naar de Hungaroring voor de GP Hongarije, het laatste raceweekend voor de zomerstop. Maar kunnen de aanwezige fans ook zomers weer verwachten? Lees hier het hele weerbericht voor de Hongaarse Grand Prix.

Een jaar geleden vochten de McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, nog op het scherpst van de snede met elkaar om de overwinning onder droge omstandigheden in Hongarije. De twee teamgenoten waren toen nog verwikkeld in een strijd om de titel. Hoewel een jaar later zowel Norris als Piastri geen titelkandidaat meer lijkt te zijn, belooft het raceweekend op de Hungaroring dit jaar wel dezelfde weersomstandigheden af te leveren.

Weerbericht GP Hongarije

Op de vrijdag begint de Formule 1 om 13:30 uur Nederlandse tijd aan de eerste vrije training. Dit zal onder bewolkte omstandigheden gebeuren, met een aangename temperatuur van rond de 23 graden Celsius. Voor de tweede vrije training later die dag zal het kwik iets stijgen, naar 25 graden Celsius, maar blijft naar verwachting de bewolking boven de Hungaroring hangen.

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Op de zaterdag stijgt de temperatuur nog verder en gaat de zon schijnen. Tijdens de derde vrije training betekent dit een temperatuur van rond de 25 graden Celsius voor de coureurs, terwijl het tijdens de kwalificatie zelfs oploopt naar de 28 graden. De hoogte temperatuur wordt echter op de zondag tijdens de race verwacht: het wordt dan maar liefst 29 graden Celsius, met slechts een kans van zes procent op regen.

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