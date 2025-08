Tijdens de afgelopen GP van Hongarije ging veel aandacht uit naar de ogenschijnlijke teloorgang van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen beleeft al een matig debuutseizoen bij Ferrari, maar na een dramatische kwalificatie op de Hungaroring toonde hij zich ongekend pessimistisch. De Brit noemde zichzelf ‘nutteloos’ en riep Ferrari op om een nieuwe coureur te zoeken. Teamgenoot Charles Leclerc verzekert echter dat we de oude Hamilton snel terug zullen zien.

Het raceweekend in Boedapest was er één om snel te vergeten voor Hamilton. Op een circuit waar hij in het verleden veel succes boekte, strandde de Brit al in Q2. Vanaf de twaalfde startplek wist hij in de race geen plaatsen goed te maken. Het contrast met teamgenoot Leclerc maakte deze nieuwe tegenvaller extra pijnlijk – de Monegask veroverde zijn eerste poleposition van het jaar, al viel hij zondag terug naar de vierde plaats.

Leclerc wil zijn teamgenoot een hart onder de riem steken en verwacht dat Hamilton zich in de tweede seizoenshelft zal herpakken. “Uiteindelijk zijn we één team, en hoe graag ik ook voor Lewis wil eindigen, ik wil dat we allebei succesvol zijn – en dat Ferrari succesvol is”, reageerde hij na afloop van de race. “Dit weekend was natuurlijk zwaar voor Lewis, maar ik twijfel er niet aan dat dit eenmalig was. Ik weet zeker dat het tweede deel van het seizoen een stuk positiever zal zijn.”

