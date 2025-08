Lewis Hamilton zegt na de GP Hongarije toe te zijn aan vakantie. De zevenvoudig wereldkampioen kwam op de zaterdag al niet verder dan Q2 in de kwalificatiesessie, terwijl er op de zondag niet meer inzat dan een twaalfde plek. Toch blijft Hamilton strijdvaardig: ‘Het gevecht is nog niet voorbij.’

Het weekend van Lewis Hamilton in Hongarije werd er na zijn tegenvallende kwalificatie niet beter op. De Brit startte als twaalfde aan de race, en eindige zeventig rondes later op dezelfde plek. ‘Nutteloos’, noemde de Brit zichzelf op de zaterdag al, en was na de race niet veel positiever. “Het was behoorlijk slecht”, vat Hamilton tegenover F1TV zijn weekend samen. “Ik voel me niet anders dan gisteren, en ben blij dat het over is. Ik kijk ernaar uit om even weg te gaan.”

Hamilton oordeelde na de kwalificatie zelfs dat Ferrari maar een nieuwe coureur moet zoeken, omdat hij niet goed genoeg zou zijn voor het team. De zevenvoudig wereldkampioen wordt door Sky Sports F1 gevraagd om zijn opmerking uit te leggen. “Ik voelde het alleen maar zo aan”, vertelt Hamilton. “Er is ook veel gaande op de achtergrond, dat ook niet geweldig gaat.” De Brit bedankt wel nog Ferrari voor al hun werk tijdens ‘een weekend om gauw te vergeten’.

Toch is de wereldkampioen nog niet helemaal zijn vechtlust verloren. Hamilton hoopt de zomerstop te kunnen gebruiken om ‘te resetten, op te laden en sterker terug te komen’. “Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar het gevecht is nog niet voorbij. Vlak me nog maar niet uit”, klinkt hij toch nog strijdvaardig.

Strijd met Verstappen

Hamilton zorgde met zijn gevecht met Max Verstappen om de elfde plaats nog wel even voor een spannend moment tijdens de Grand Prix. De Nederlander dook in bocht vier aan de binnenkant, en Hamilton week uit naar de uitloopstrook om een botsing te vermijden. De Ferrari-coureur zegt het moment na de race zich ‘niet meer echt te herinneren, om eerlijk te zijn’. “Ik zag op het laatst dat hij vlak bij mijn achterwiel zat, dus ik probeerde een botsing te vermijden”, sluit de coureur af.

