Charles Leclerc vertrok tijdens de GP van Hongarije vanaf poleposition, maar kon deze uitgangspositie niet verzilveren. De Ferrari-coureur moest uiteindelijk genoegen nemen met een teleurstellende vierde plaats. Over de boordradio uitte hij zijn onvrede over de aanpak van Ferrari en de afstelling van SF-25. Na afloop kreeg hij te horen dat technische problemen hem parten hadden gespeeld, waarop hij zijn woorden inslikten.

“Ik had het mis”, gaf Charles Leclerc toe tegenover Viaplay. “In eerste instantie dacht ik dat we zelf een fout hadden gemaakt in de afstelling van de auto. Maar inmiddels heb ik meer informatie gekregen. We hadden een probleem met het chassis, waardoor we eigenlijk weinig anders konden doen.” Leclerc begon de race sterk en leek kans te maken op een overwinning.

Chassisproblemen

“Het is gewoon ontzettend frustrerend”, lichtte hij toe. “Op het ene moment zit je volop in de strijd om de winst, alles voelt goed en dan… vanaf het veertigste rondje merkte ik dat er iets niet klopte”, blikte de Monegask terug. “Het probleem werd steeds erger. Tegen het einde van de race was het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van uitrijden. Ik moest ruim twee seconden per ronde toegeven op het tempo van de rest.”

De teleurstelling was dan ook groot bij de Ferrari-coureur, die inzag dat dit weleens een unieke kans had kunnen zijn. “Het is heel jammer dat we juist op een dag als vandaag zo’n probleem hebben”, verzuchtte hij. “Dit was misschien wel onze enige kans om een race te winnen dit seizoen. Ik ben enorm gefrustreerd, maar moet mijn woorden vanuit de auto terugnemen. Het lag niet aan ons, zoals ik eerst dacht.”

