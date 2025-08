Max Verstappen kijkt terug op een ‘dramatische’ GP van Hongarije. De Red Bull-coureur kende al een moeizame kwalificatie, maar viel vanaf de achtste startplek nog verder terug naar P9. Verstappen is allesbehalve tevreden met de huidige vorm van Red Bull en kijkt reikhalzend uit naar de aanstaande zomerstop. Dat hij mogelijk nog wordt bestraft voor zijn inhaalactie op Lewis Hamilton, laat hem koud: “De negende plaats of geen punten, dat maakt me geen zak uit.”

“Ik wil helemaal niks kwijt over deze race”, reageerde een gelaten Verstappen bij Viaplay. “Er valt niks van te maken, het was gewoon echt verschrikkelijk”, zei hij, zijn schouders ophalend. “Maar ja, dat is het hele weekend al zo. Dus in dat opzicht is dit resultaat eigenlijk niet eens schokkend.” De Nederlander kwam na zijn pitstops herhaaldelijk in druk verkeer terecht, wat hem veel tijd kostte – al lag dat volgens hem niet per se aan de strategie van Red Bull.

“Dat is nu eenmaal wat er gebeurt als je in het middenveld rijdt”, verzuchtte Verstappen. “Het was gewoon dramatisch; veel meer kan ik er niet van maken.” Van enige verbetering ten opzichte van de eerste twee dagen op de Hungaroring was nauwelijks sprake, zo erkende de viervoudig wereldkampioen. “We hadden precies dezelfde problemen als op vrijdag en zaterdag”, verklaarde hij droogjes.

‘Maakt me geen zak uit’

Verstappen werd relatief vroeg naar binnen geroepen voor zijn eerste bandenwissel, wat hem in de openingsfase mogelijk kostbare seconden heeft gekost. “Achteraf gezien hadden we misschien iets later kunnen stoppen”, gaf hij toe. “Maar ik betwijfel of dat veel had uitgemaakt. We hadden sowieso weinig bruikbare data over de banden, omdat het hele weekend al zo beroerd verliep.”

LEES OOK: Tijdschema GP Nederland: Zo laat beginnen de sessies

De 27-jarige coureur kende desondanks een aantal fraaie inhaalacties, waaronder een gewaagde manoeuvre op Lewis Hamilton. Voor dat incident moet hij zich na afloop van de race melden bij de stewards. “Ik snap niet dat ik daar nu nog naartoe moet”, zei hij zichtbaar geïrriteerd. “Ik zette mijn neus gewoon naast zijn auto, hij schrok en ging wijd. Het maakt me echt geen zak uit of ik daar nog een straf voor krijg. Of ik nou negende word of nul punten scoor – het interesseert me niks. Ik heb vooral zin in vakantie.”

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.