Na een korte zomerpauze maakt de Formule 1 zich op voor één van de absolute hoogtepunten van het F1-seizoen: de Grand Prix van Nederland. Op het circuit van Zandvoort komen Max Verstappen en de rest van het veld opnieuw in actie tijdens een weekend vol oranjegekte en spektakel in de duinen. Benieuwd wanneer je klaar moet zitten? Bekijk hier het volledige tijdschema van de Dutch GP 2025.

Sinds de terugkeer van de Dutch GP in 2021 is het circuit van Zandvoort opnieuw een vaste halte op de Formule 1-kalender. Het vernieuwde duinencircuit biedt met zijn uitdagende lay-out, steile kombochten en korte rondetijden een uniek decor voor een Grand Prix. De editie van 2025 is de vijfde sinds de comeback, en met het huidige contract dat afloopt in 2026, tevens de een-na-laatste in de lopende overeenkomst. Daarmee zijn er nog twee kansen om de koningsklasse in Zandvoort van dichtbij mee te maken.

Hoe laat begint de Dutch GP op Zandvoort 2025?

Vrijdag 29 augustus

Eerste vrije training: 12:30 – 13:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 – 17:00 uur



Zaterdag 30 augustus

Derde vrije training: 11:30 – 12:30 uur

Kwalificatie: 15:00 – 16:00 uur



Zondag 31 augustus

Race: 15:00 uur

